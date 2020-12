Közel volt a bravúrhoz az Atomerőmű KSE Bonyhád

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Öt vereséggel a háta mögött fogadta az Atomerőmű KSE Bonyhád a hat mérkőzéséből hatot megnyerő Óbudai Kaszások csapatát. A két csapat közti lélektani különbség három negyeden át eltűnt, a völgységiek mínusz tizenegy pontról felállva a második negyedet 7–0-val kezdték, negyedóra után pedig már 33–33-as döntetlent mutatott az eredményjelző. A nagyszünetre egypontos vendégelőnnyel mehettek a csapatok, a harmadik negyed elején pedig Gébert Attila triplájával, 4–2 után újfent a bonyhádiaknak vezettek (50–48). A hazaiak előnye a 27. percben csúcsosodott ki (67–57), és a záró felvonást is egypontos fórral kezdte meg Morgen Frigyes együttese. A listavezető még időben kapott észbe, de az utolsó hat percre így is 68–68-as döntetlennel mentek bele a felek. A véghajrát a jobb edzettségi állapottal bíró Óbuda nyerte, ezzel pedig a találkozót is, amely így megtartotta veretlenségét, a Bonyhádnak pedig be kellett érnie a tisztes helyállással – amivel mérkőzés előtt kiegyeztek volna, a látottak alapján viszont már nem biztos.

A völgységiek legeredményesebb játékosa Gébert Attila lett, 21 pontja mellé kiosztott négy gólpasszt, s végül 27-es IBM-mutatóval zárt. Kettővel maradt el tőle Dorogi Gergő (20 pont, 8 lepattanó) és Verasztó Péter (12 pont, 8 lepattanó, 5 assziszt, 8 kiharcolt fault).

Férfi NB I/B, Zöld csoport, 12. forduló

Atomerőmű KSE Bonyhád–Óbudai Kaszások KA 80–86 (20–31, 27–17, 20–18, 13–20)

Bonyhád, zárt kapuk mögött. V.: Radnóti, Borgula, Téczely.

Bonyhád: Gébert 21/12, Verasztó 12, Baki 5/3, Somogyfoki Sz. 7/3, Dorogi 20/9. Csere: Tömösváry 6/3, Heimann 4, Renkecz 3/3, Sebestyén T. 2, Zsók. Vezetőedző: Morgen Frigyes.

Óbuda: Puszta 9/9, Bencsik 4, Vámos 28/15, Varga D. 10, Horváth M. 8. Csere: Vas-Teplán 16/9, Bea G. 4, Kovács B. 5/3, Vígh M. 2.

Vezetőedző: Armaghani Saeed.

A Bonyhád jövő pénteken hazai pályán, a Tiszaújváros ellen zárja az idei esztendőt.