Közeleg Kulcsár Dávid visszatérése

A salgótarjáni Magyar Kupa-meccsen már pályára léphetett Kulcsár Dávid, a Paksi FC védője, aki hamarosan NB I-es bajnokin is vállalni tudja a játékot.

„Rendben vagyok, jól érzem magam, és hála Istennek a térdem is jól bírja a terhelést. Már egy hónapja együtt edzem a csapattal, és minden feladatot együtt is végzek a társaimmal. Örülök, hogy negyed óra játéklehetőséget kaphattam az előző válogatott szünetben, a Fradi elleni edzőmérkőzésünkön, valamint az egész második játékrészt a pályán tölthettem a múlt heti Magyar Kupa-találkozón. Szépen épülgetek tehát, és látom már a fényt az alagút végén, ahogy azt ilyenkor mondani szokás. Remélem, hamarosan eljutok odáig is, hogy az NB I-be is visszatérhetek.”

Ezt mondta a paksi klub honlapjának a védő, aki még márciusban, az előző szezonban sérült meg súlyosan.

„Pontos időpontot nem tudnék mondani, de tény, hétről hétre egyre jobban érzem magam, valamint a meccsek is nagyon hiányoznak már. Keményen dolgozok tovább, és bízom benne, hogy még az idén újra lehetőséghez jutok az első osztályban is, hiszen messze van még december közepe. Konditerembe járok többször, még erősítenem kell, mivel a felépített izmok hamar elfogynak. Mindent egyre jobban bírok, az utóbbi hétben már a párharcokban is odateszem magam, szóval szépen jön vissza minden” – fogalmazott az atomvárosiak 31 éves védője.