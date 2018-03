Takarékos üzemben is simán nyert a KSC

Nem izzadt meg a BEAC-Újbuda ellen az Atomerőmű KSC Szekszárd a női NB I péntek esti mérkőzésén.

Nem tudott igazán felpörögni a sereghajtó fővárosiak ellen a KSC, de ezért nem lehet elmarasztalni a lányokat. Ezen az estén elég volt annyi is, amennyit kiadtak magukból, ha jönnek a fontos meccsek, amiket meg kell nyerni, biztosan jobban fognak „pörögni” Bálint Rékáék.

Mestermérleg Djokics Zseljko: – Látszott a játékunkon, hogy délelőtt még edzettünk. Fáradtan mozogtunk,

nem mentek a külső dobások, és Krnjics Szara személyében hiányzónk is volt, mégis sikerült

nyernünk. Balogh Judit: –. Azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy elérjük az ötven pontot, és ez sikerült.

Ha mindig csak egy kicsit teljesítjük túl a céljainkat, akkor nagyon messzire juthatunk –

évtizedek múlva.

Péntek este belefért az is, hogy a második és a negyedik tíz percet egy-egy ponttal megnyerjék a lelkes és tehetséges fiatalokból álló budapestiek, akik olykor mutattak is szép dolgokat. Különösen Barnai Judit, aki dupla duplát ért el (15 pontja mellé 12 lepattanót is leszedett), ami a KSC ellen azért nem semmi. Sokat látott és híres edzőjétől, Balogh Judittól meg is kapta teljesítményéért a dicséretet.

Djokics Zseljko, a KSC mestere megint ezer fokon izzott, fanatizmusáról, elhivatottságáról mindent elárul, hogy még egy ilyen tuti győzelemmel kecsegtető meccset sem tudott nyugodtan végigülni.

A szekszárdiak végül 24 pontos győzelemnek örülhettek, s már csak egy meccset, a PEAC ellenit kell megnyerniük ahhoz, hogy 2017 után idén is első helyen zárják az alapszakasz-bajnokságot és kivívják a vele járó pályaelőnyt.

Női NB I, 21. forduló

Atomerőmű KSC Szekszárd–BEAC-Újbuda 75–51 (25–11, 13–14, 21–9, 16–17). Szekszárd, 800 néző. Vezette: Minár, Rácz Zs., Bagi.

KSC: Studer Á. 2, THEODOREÁN 9/3, Gereben 9, MCCALL 18/3, Kiss V. 4. Csere: Oblak 12/12, Studer Zs. 3, Bálint R. 9/3, Costa 5/3, Mansaré 4. Edző: Djokics Zseljko.

BEAC: Szabó D., PUSZTAI P. 19/3, Süle K. 2, Kovács V. 2, BARNAI 15. Csere: Angyal 3, Suppán 6/3, Zana, Gocsman 4, Király L. Edző: Balogh Judit.

Az eredmény alakulása: 3. perc: 6–2, 6. perc: 11–4, 9. perc: 23–10, 12. perc: 25–16, 15. perc: 28–20, 18. perc: 34–20, 21. perc: 41–27, 24. perc: 47–28, 27. perc: 53–30, 30. perc: 59–34, 33. perc: 65–37, 39. perc: 72–49.