KSC–Sopron: az élet ismételte önmagát

Egy negyeden keresztül volt csak rangadó az Atomerőmű KSC Szekszárd és a Sopron Basket meccse. A címvédő és listavezető vendégek simán győztek.

Még egyszer nem játszhatnak úgy a szekszárdi lányok, ahogy januárban Sopronban, amikor is egy negyedet követően összeomlottak, és a címvédő nagyon könnyedén, 79–56-ra győzött. Ebben reménykedtünk a meccs előtt, de sajnos az élet ismételte önmagát, mert kísértetiesen hasonló meccset hozott össze a két csapat.

A KSC ugyanolyan jól kezdett, ahogy Sopronban, az első negyedben jól védekezett és jól is támadott Djokics Zseljko együttese. Aztán a másodikban jött a visszaesés, jöttek a bosszantó hibák, s jöttek azok a rövidzárlatok, amik a hétvégén a PEAC-Pécs otthonában még belefértek, de egy ilyen csapat, amelyik nemcsak a magyar NB I-ben, de az Euroligában is százszázalékos, kíméletlenül büntet, ahogy a soproniak is tették.

Hiába kért többször is időt Djokics mester, s hiába tombolt olykor az oldalvonal mellett, ez sem segített. Ezen az estén nem volt ellenszer a soproniak játékára, még úgy sem, hogy a védekezésre összességében nem lehetett panasz, de a támadójátékon igencsak van mit csiszolni (a harmadik felvonásban dobott három pont annyira kevés, hogy talán még sosem szerzett ennyit a Szekszárd az NB I-ben), mert jövő héten jön a Magyar Kupa nyolcas döntője, aztán pedig folytatódik az Európa Kupa, amelyben szintén komoly céljai vannak az Atomerőmű KSC-nek.

A negyedik negyedet némi szépségtapaszként megnyerte ugyan a KSC, de ez már nem osztott, nem szorzott soproni szempontból, mondhatni, mindegy volt a vendégeknek. A Sopron elleni eddigi győzelmekhez 66 pontig kellett eljutnia a Szekszárdnak, most még az ötvenet sem sikerült elérni.

Erica McCall most is leszedte a kétszámjegyű lepattanóját, de csupán négy pontig jutott. Studer Ágnes pedig újfent jól irányított, 11 gólpasszt tett a közösbe (9 lepattanó mellett), de pontot nem dobott – ilyen is ritkán esik meg vele.

A KSC szombaton a Vasas elleni hazai meccsen kaphatja el újra a fonalat.

Atomerőmű KSC Szekszárd–Sopron Basket 49–74 (12–17, 14–21, 3–20, 20–16)

Szekszárd, zárt kapuk mögött. V: Földházi Zs., Tóth C., Ádám J.

SZEKSZÁRD: Studer, Friskovec 12/12, Miklós M. 5/3, Krnjics 2, Goree 12/6. Csere: McCall 4, Theodoreán 3/3, Gereben 5, Zele 1, Bálint R. 5/3 Edző: Djokics Zseljko.

SOPRON: January 6, WILLIAMS 14/6, Varga S. 6/3, Brooks 7/3, KRAJISNIK 7. Csere: Fegyverneky 4, Határ 4, Czukor 5/3, Varga A., WALKER 21/15 Edző: Gáspár Dávid

Az eredmény alakulása: 3. perc: 5–6. 6. p.: 9–14. 9.: 12–17. 12. p.: 15–21. 15. p.: 17–27. 18. p.: 21–35. 23. p.: 26–42. 26. p.: 29–49. 30. p.: 29–58. 33. p.: 32–62. 37. p.: 42–69.

Borítóképünkön: Erica McCall (a labdával) négy pontja mellé tíz lepattanót gyűjtött be