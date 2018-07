Különleges versenyautót álmodott és épített meg

Az első alkatrésztől az utolsóig egyedül rakott össze egy versenyautót Somos Norbert, aki a szlalombajnokság kalocsai futamán már ki is próbálta a prototípust.

Gyermekkora óta rajong a motorokért és az autókért Somos Norbert. Autóversenyző édesapjának köszönhetően már egészen fiatalon megcsapta a benzingőz a harmincas évei elején járó férfit, aki egész életre szóló szerelembe esett. Már egy évtizede nyomja a pedálokat, s hogy konyít a versenyzéshez, azt a garázsa polcán sorakozó több tucatnyi serleg is bizonyítja. Az egyik ezért, a másik azért értékes számára – szinte mindegyik kupához kötődik egy-egy felejthetetlen emléke.

Rég volt, szép volt, de mostanra elmúltak azok az idők, amikor még egy Citroen Saxo, vagy Fiat Uno volánja mögött rótta a köröket. Somos Norbert öt éve nagy fába vágta a fejszéjét. Az informatikus végzettségű fiatalember az első csavartól az utolsóig felépített egy versenyautót. De nem ám akármilyet, egy olyat, amelyiknek nincs párja az egész országban. Kiötlötte, számítógépen megtervezte és megcsinálta. A beszélgetésünket megelőző hétvégén pedig már ki is próbálta – rajthoz állt a kalocsai reptéren, a szlalombajnokság soros futamán.

„Egy V4-es Honda 750-es erőforrás dolgozik a kocsiban – mondta a gépcsodáról Somos Norbert. – Száz lóerőre képes, a súlya négyszázharminc kilogramm. A váza üvegszálas műanyagból van, amit én magam álmodtam meg, és a saját két kezemmel formáltam olyanra, ahogy most kinéz. Nagyon vártam, hogy kipróbálhassam. Az első benyomások kedvezőek, de még van mit finomítani rajta” – tette hozzá.

A verseny nem alakult a legjobban, egy futóműalkatrész eltört az autóban, így Norbertnek idő előtt ki kellett szállnia a kocsiból. Most azon dolgozik, hogy egy erősebbel pótolja a sérült darabot. Eltökéltségét látva biztosan megtalálja a jó megoldást.

Norbert jó értelemben vett „őrült”, képes kora reggeltől késő estig bütykölni az autón. Ha egy csavar nem úgy áll, nem úgy mutat, ahogy szeretné, azt máris cseréli, s minden nap, minden órában, minden percben, minden másodpercben azon töri a fejét, hogy mivel lehetne még versenyképesebbé tenni a kocsit. Párja szerencsére tolerálja a „hóbortját”, s azt, hogy hiába élnek egy házban, szinte csak reggel és este látják egymást.

„Mit csináljak, ez a hobbija, ő ezt szereti. Más kirakózik, ő egy versenyautót rak össze – mondta Zsanett, aki természetesen a debütáló versenyére is elkísérte Norbertet. – Mindenki megcsodálta a kocsit, jó érzés volt látni, hogy milyen jól megy vele a pályán, megérte a sok áldozat, amit a párom hozott azért, hogy elindulhasson, hogy megmutathassa magát és az autót” – mondta.

A versenyautó most még kezdetleges állapotban van, nyugtatott meg bennünket Norbert. Most jönnek még csak a finomítások, a csinosítgatások, festést kap a ­karos­széria, új elektronikus váltó kerül bele, amitől sokkal könnyebb lesz majd vezetni.

A szlalombajnokság következő futamát három hét múlva, augusztus 19-én, Nagyatádon rendezik, s Norbert ott már egy, a végső állapotához közelítő autóval akar elindulni. Aztán szeretne rajthoz állni szeptemberben Kiskunlacházán, októberben pedig a Kakucsringen.

Amíg Norbert a szerelőaknában törölgeti a homlokáról legördülő izzadságcseppeket, Zsanett szponzorok után kutat. Keresi a támogatókat, hogy párja újabb álmát valósíthassa meg. Norbert jövőre szeretne nevezni az osztrák szlalombajnokságba, hogy a sógorok is megcsodálhassák ezt a gépcsodát. Meg aztán egy újabb dédelgetett tervét is szeretné megvalósítani: a jelenleginél is jobb, új autót szeretne összerakni.