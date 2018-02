Kupabúcsú után jön egy komoly rangadó

A dobogós Győrt fogadja az Atomerőmű KSC Szekszárd a női NB I. vasárnapi rangadóján (19 óra). A hazai porondon százszázalékos a KSC, reméljük, az is marad.

Sok idejük nem maradt a szekszárdi női kosarasoknak arra, hogy bánkódjanak az Európa-kupából való kiesés miatt. A csütörtöki hazaérkezés után pihenhettek egyet, de tegnap már gőzerővel hangoltak a Győr elleni vasárnapi hazai rangadóra. Kora este videóztak, aztán pedig már a kisalföldiek elleni taktikát gyakorolták Studer Ágnesék.

A KSC és a Győr az idei szezonban már háromszor találkozott, s mindhárom alkalommal a szekszárdiak örülhettek a végén. A bajnokságban vendégként 79–74-re győztek, az Európa-kupában idegenben 76–67-re, hazai parketten pedig 80–67-re nyert Djokics Zseljko együttese.

„Nagyon nehéz egy szezon alatt többször megverni a győrieket – tekintett előre a rangadóra Szabó Noémi szakmai és sportigazgató. – A bajnoki címvédő Sopron mellett a Győr a másik nagy ellenfelünk, ez a mérkőzés vízválasztó lesz abból a szempontból, hogy az első vagy a második helyen tudjuk-e befejezni az alapszakaszt. Biztos vagyok benne, hogy kettőzött energiával küzdenek majd Völgyi Péter lányai, mert szeretnének visszavágni nekünk, revansot venni az előző vereségekért. Nagyon erős a keretük, a sérülés miatt korábban hiányzó Krivacsevics Tijana és Simon Zsófia is bevetésre kész, ráadásul az amerikai Danielle Robinson személyében egy korábban Euroligát nyerő klasszis irányítót igazoltak. Úgy érzem, hogy a mi lányaink ki tudták heverni az Európa-kupából való kiesést, hiszem, hogy negyedszer is le tudjuk majd győzni a győrieket. Ebben számítunk fantasztikus szurkolótáborunkra, akik eddig is nagyon sok támogatást adtak nekünk” – zárta.

Előtte kézimeccs lesz

A találkozót megelőzően a Szekszárdi Fekete Gólyák KC női kézicsapata is bajnokit játszik, amely után teljesen kiürítik a városi sportcsarnokot. A KSC Szekszárd vezetése tájékoztatja a szurkolókat, hogy aki csak az ő meccsükre jönne, annak nem érdemes 17.45 előtt érkeznie a csarnokhoz, hiszen senkit sem tudnak korábban beengedni.