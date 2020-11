Kupaszintre emelnék fel a Dél-MX-sorozat nívóját

Langer József öt éve élesztette újra Dél-MX néven a korábban sikeresnek mondható régiós motokrossz-sorozatot, melyet a jövőben szeretnének kupaszintre emelni.

Négy évvel korábban nagy fába vágta a fejszéjét Langer József. A nemcsak a megyében, de országosan is ismert krosszmotoros családjával Németországból hazatérve elhatározta, újjáéleszti az éppen országváltás miatt megszakított Dél Kupa-rendezvényt.

Az ország déli régiójának (innen ered az elnevezés is) motorosai számára 2005-ben indította el a sorozatot, ami több-kevesebb sikerrel egészen 2012-ig ment. Négy év szünet után 2016-ban újraindult a rendezvény, immár Dél-MX néven.

„Ahogy akkor, úgy az elmúlt négy esztendőben sem volt kuparangja a sorozatnak, annak ellenére, hogy már nemcsak régiónkból, de az ország más tájairól, sőt a határon túlról is érkeztek versenyzők” – fogalmazott Langer József, amikor zombai házában felkerestük, értékelje az elmúlt öt szezont.

A Dél-MX origója ebből adódóan Zomba települése volt, valamennyi idényben meghatározó helyszíne volt a sorozatnak, de Csikóstőttős és a megyehatárt átlépve Apostag, Kalocsa-foktő és Dunavecse is sokszor viszontlátta a mezőnyt.

„Abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy valamennyi helyszínre szívesen érkeztek a versenyzők, ehhez elengedhetetlen volt a pályák kiváló minősége, illetve a zavartalan lebonyolítás. Mindezeknek köszönhetően évről évre egyre több nevezés érkezett be, bővült a Dél-MX-család. Ez viszont egyre nagyobb kihívás elé állított minket – jegyezte meg a főszervező. – A jövőben szeretnénk a színvonalon emelni, még szervezettebbé, minőségibbé tenni a sorozatot, ami nem azt jelenti, hogy az amatőr versenyzők nem indulhatnak, de versenyengedéllyel, biztosítással kell rendelkezniük azoknak, akik indulni szeretnének. A versenyzők felkészültebbek, gyorsabbak lettek, valahol pedig meg kell húzni a határt” – fűzte hozzá Langer József, akinek nem titkolt célja, hogy kupaszintre emelje a rendezvényt.

Bizonyára az elmúlt öt esztendő is rányomta bélyegét, de a több évtizedes szakmai tapasztalat közrejátszott abban, hogy ősszel Langer Józsefet választották a Magyar Motorsport Szövetség (MAMS) motokrossz szakágának vezetőjévé.

„Meglepetésként ért a felkérés, hiszen nem az ember jelöltette magát, hanem a harminchét egyesület vezetője adta le a jelöltje nevét. A korábbi években szakági tanácstag voltam, így hát tudom, milyen a sportág helyzete – mondta a megválasztott vezető, akinek feladatai közé tartozik az egyesületek összefogása és a bajnokságok versenykiírása is. – Nem tudunk versenyezni az úgynevezett látványsportokkal, ezáltal a televíziócsatornák sem közvetítenek versenyeinkről. A korábbi tízezres nézőszámokat is el kell felejteni egy ideig, de az országos bajnokság egy-egy állomására így is összegyűlt kétezer ember. Ezt a jelenlegi helyzetben meg kell becsülni.”

Langer József zárásként hozzátette, a koronavírus-helyzet a Dél-MX-nek sem tett jót, a zárt kapus rendezvényekkel az ő szintjükhöz mérten komoly bevételtől estek el, ráadásul a tavaszi kijárási korlátozások miatt a szezont is csak nyáron, sűrített versenynaptárban tudták lebonyolítani. Pozitívum viszont, hogy – talán éppen a leszűkült lehetőségek miatt – mind motorosokból, mind pedig nézőkből sokan a versenysorozatot választották kikapcsolódásnak ősszel. Bízik benne, hogy ez jövőre is így marad.

Maximálisan elégedett az egyesület eredményeivel A Langer Motorsport Egyesület eredményei az országos bajnokságban. Másod­osztályban. UMX (utánpótlás, 250 ccm): 1. Sallai Gábor…, 6. Katona Péter. Szenior extra (38 év felett): 5. Langer József. Veterán (48 év felett): 3. Kosztolányi Dezső. Szenior amatőr: 9. Gyergyek Dusán (szlovén). Harmadosztály. MX1 (450 ccm): 9. Nagy Marcell.., 13. Farkas Tibor…, 32. Kertész Tamás. MX2: 8. Kiss György Zoltán…, 14. Dékány Adrián. Kétütemű: 5. Spin­dler Krisztián (szlovén)…, 14. Gyergyek Dusán…, 17. Gutmacher Ales (szlovén), 18. Leon Horvat (szlovén). 65 ccm: 9. Matusek Zalán. 85 ccm: 20. Gulyás Péter Lajos.

Borítóképen: Langer József