Lakat került a futballpályákra

Nézők nélkül rendezik meg az összes meccset a megyei I. osztályú bajnokság idei második fordulójában. A rangadón a Bátaszék a Majost fogadja.

Bátaszék SE–Majosi SE

Március 14., szombat, kezdés: 15 óra

Szőts Lázár, a Bátaszék SE edzője: – Nem örülünk neki, hogy szurkolók nélkül kell játszanunk, hiszen a foci a drukkerekért van, arról nem is beszélve, hogy a rendező csapat így jelentősebb bevételtől is elesik. Persze megértjük az intézkedést, mert az egészségnél nincs fontosabb. Értékes pontokat veszítettünk Tevelen, mert kétgólos vezetésünk tudatában ráültünk az eredményre. Aztán jött egy egyéni hiba, amitől megzavarodtunk, a teveliek pedig a szépítő góltól fellelkesedtek, és a hajrában akár meg is nyerhették volna a találkozót. Persze hozzá kell tennem, hogy mi is lezárhattuk volna korábban a meccset, de elhibáztunk egy tizenegyest. A héten kielemeztük a hibákat és gőzerővel készültünk a majosiak elleni találkozóra. Ellenfelünk szereplése tiszteletet parancsol, a jó értelemben vett agresszivitás jellemzi őket, ami ebben a mezőnyben akár a tabella tetejéig is repíthet egy csapatot. Nagyot nőtt a szememben a majosi klub azzal is, hogy ezzel a szűk kerettel is kijelentették, hogy ha megnyerik a bajnokságot, akkor bevállalják az NB III.-as osztályozót. A nyári kupameccsen és az őszi bajnokin jó játékkal múltuk felül őket, most is a saját játékunkat szeretnénk játszani. Nem vagyunk jó helyzetben, hiszen Faller András bokatörés miatt hosszú időre kiesett, Calka Norbert felépült ugyan, de még sok idő kell, hogy utolérje magát. Dobra Benjamin, Tóth Balázs és Tóth Tamás pedig szintén sérüléssel bajlódik. Öröm az ürömben, hogy Acsádi Richárd visszatérhet a védelem tengelyébe.

Tihanyvári László, a Majosi SE edzője: – A néző, a szurkoló a futball sava-borsa, nélkülük ez a játék nem az igazi. A döntést persze elfogadjuk, ebben a helyzetben érthetőek ezek a biztonsági intézkedések. Ha bárki azt gondolná, hogy a bonyhádiak elleni derbi után már csak könnyebb meccseink jönnek, az nagyot téved, a Bátaszék SE egy kiváló csapat, az eddigi eredményei tiszteletet parancsolóak, főleg a hazai mérlegük. Egyetlen vereségük van saját pályájukon, a Bonyhádtól kaptak ki kettő nullára. Nekünk öt percet kellett volna kibírnunk a városi rivális elleni rangadón, akkor most nagyon boldogok lennénk, de így egy kicsit keserű a szánk íze. Ha igazságos akarok lenni, akkor viszont azt kell mondanom, hogy összességében jogos az egy pont. Az alkalmi védelmünk nagyon jól teljesített, remekül semlegesítette a bonyhádiak kiváló támadóit, s a kapott gólunk is elsősorban Pap Roland egyéni kvalitásait dicséri. Sok időnk nincs a sebek nyalogatására, mivel komoly céljaink vannak, mindegy milyen meccs jön a sorban, ahhoz, hogy beteljesüljenek az álmaink, nyernünk kell. Nagyon bízunk a jó védekezésünkben, mi kaptuk eddig a legkevesebb gólt. A bátaszékiek veszélyes támadóira ugyanakkor oda kell figyelnünk, Tóth Tamás és Acsádi Dániel veszélyes kettőst alkot. Nálunk Kovács Gergő visszatérhet az eltiltásából, Hegedűs Pétert viszont ugyanezen okból nélkülöznünk kell. Nagy Norbert továbbra is maródi, Szeiler Andor pedig egész héten betegeskedett.

Az őszi bajnokin: Majosi SE–Bátaszék SE 1–2.

A további program

Kakasd SE–Tevel Medosz SE, szombat, 15 óra. Vezeti: Éreth A. (Kis Z., Váncsa A.). Az őszi bajnokin: Tevel–Kakasd 1–3. Esélyek: 55%, illetve 45%

Szedresi SE–Bonyhád Völgység LC, szombat, 15 óra. Vezeti: Mihálovics L. (Fülöp A., Knap Z.). Az őszi bajnokin: Bonyhád–Szedres 8–2. Esélyek: 20%, illetve 80%

Tamási 2009 FC–Tolna VFC, szombat, 15 óra. Vezeti: Szappanyos Sz. (Tinnyei Zs., Kovalcsik Z.). Az őszi bajnokin: Tolna–Tamási 1–2. Esélyek: 60%, illetve 40%

Dunaföldvári FC–Dombóvár FC, szombat, 15 óra. Vezeti: Szabó P. (Pekoli D., Brettner D.). Az őszi bajnokin: Dombóvár–Dunaföldvár 3–1. Esélyek: 20%, illetve 80%

Lefújták a fordulót!

A megyei II. osztályban nem játsszák le szombaton a 21. fordulóra kisorsolt mérkőzéseket, tájékoztatta lapunkat a megyei szövetség. Az is eldőlt, hogy a teljes kört június 20-án, a bajnokság utolsó fordulója utáni hétvégén pótolják.

Mit jelent a zárt kapu?

A zárt kapus mérkőzéseket nézők nem látogathatják, az előírtak betartásáról a rendező klub köteles gondoskodni. A két résztvevő klubot sportszervezetenként 25-25 fő képviselheti. A mérkőzéseken a szükséges hazai rendezői gárda mellett egészségügyi személyzet (mentőautó és személyzete) és a mérkőzés lebonyolításához szükséges technikai személyzet lehet csak jelen. A stadion területére belépők névsorát egy órával a meccs kezdete előtt a szövetségi ellenőrnek (ha van) át kell adni! A meccseken legfeljebb tíz (14 év feletti) labdaszedő lehet jelen. A meccsek előtti és utáni kézfogásokat az MLSZ ajánlásának megfelelően mellőzni kell!

Megyei I. osztály, az őszi állás 1. Majos 15 10 3 2 46–14 33

2. Bonyhád 15 9 6 0 51–16 33

3. Dombóvár 15 10 1 4 35–24 31

4. Bátaszék 15 9 3 3 31–19 30

5. Tamási 15 7 3 5 35–30 24

6. Tolna 14 5 2 7 30–21 17

7. Tevel 15 4 2 9 19–42 14

8. Kakasd 14 3 2 9 20–39 11

9. Szedres 15 3 1 11 19–56 10

10. Dunaföldvár 15 2 1 12 23–48 7

Borítókép: Steinbach Mátéra (balról) és a majosiakra újabb rangadó vár