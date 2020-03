Legyőzte a ZTE-t, harmadszor is kupadöntőt játszik a KSC

Ismét sikert hozott a remek csapatmunka, magabiztosan nyert a Zalaegerszeg ellen az Atomerőmű KSC Szekszárd a Killik László Női K&H Magyar Kupa elődöntőjében. Szombaton a Sopron ellen csatázik Djokics Zseljko együttese a fináléban.

Ezúttal is kiváló hangulatot teremtettek a szekszárdi szurkolók a Lauber Dezső Sportcsarnokban, most még a csütörtökinél is többen, mintegy négyszázan utaztak át Pécsre, hogy buzdítsák az atomos hölgyeket. Ennek ellenére a zalaiak kezdtek lendületesebben, talán az ő vállukat nyomta kevésbé az esély terhe. Főként amiatt, mert a negyeddöntőben egy vezéráldozattal sikerült kiharcolniuk a továbbjutást, holland légiósuk, Boonstra Achilles-ínszakadást szenvedett, így nem állhatott Horváth Zsófia rendelkezésére, tovább szűkült a ZTE amúgy sem bő rotációs lehetősége. Az első negyed végén öt ponttal álltak előrébb Hortiék, akik 47 százalékkal dobtak mezőnyből, míg McCallék mindössze harminccal, ráadásul a zalaiak több lepattanót is gyűjtöttek.

A második periódus eleje kiegyenlített küzdelmet hozott, tartotta 5-6 pontos fórját a ZTE. A 13. perctől aztán Marshall büntetői után a feljavuló védekezés mellett Theodoreán dudaszós triplája adott lendületet a KSC-nek, a megszerzett labdákból jöttek a gyors indítások, McCall ziccerezhetett kétszer is, így egy 10–0-ás rohammal a maga javára fordította a meccs állását a Szekszárd. S nem álltak meg ekkor sem Marshallék, az amerikai bedobó zsinórban szerzett nyolc pontjával tíz fölé nőtt az atomosok előnye, a félidőben már tizenhattal vezettek Djokics Zseljko tanítványai (29–45).

A fordulást követően is Marshall kezében volt a marsallbot, a mai estén ő volt a vezére a kék-fehér gárdának. Nem csak kosarakat, közte négy triplát dobott, hanem szerzett öt labdát, hat lepattanót (amely végső soron 32-es VAL-indexet ért), így bátran rotálhatott Djokics Zseljko. Jutott bőven játékperc a születésnapos Bálint Rékának, Studer Zsuzsának, Miklós Melindának is, de szerepelhetett a kupa-elődöntőben Horváth Dóra és Holcz Rebeka is, a különbség így is nődögélt. Vagyis pihenhettek a kulcsemberek, akikre újabb nagy feladat vár szombaton, mert – de jó leírni is – zsinórban a harmadik esztendőben is döntőt játszhat a kupában az Atomerőmű KSC Szekszárd csapata, s az ellenfél ezúttal is a Sopron Basket lesz.

Killik László Női K&H Magyar Kupa, 2. elődöntő

ZTE NKK – Atomerőmű KSC Szekszárd 59–86 (20–15, 9–30, 17–20, 13–21). Pécs, Lauber Dezső Sportcsarnok, 750 néző. Vezette: Tőzsér Dénes, Goda László, Balogh Gyula.

Zalaegerszeg: NAGY D. 14, Delic 3/3, BURKHOLDER 10/3, HAYES 19, Horti 8. Csere: Kovács G. , Kuttor, Jurkó 3, Dömötör, Horváth Fanni, Horváth Fruzsina 2.Edző: Horváth Zsófia

Szekszárd: Studer Á. 2, Dojkic 3, MARSHALL 21/12, MCCALL 17, RUZICKOVÁ 14. Csere: THEDOREÁN 7/3, BÁLINT R. 10/3, Krnjics 8, Miklós M. 2, Studer Zs. 2, Horváth D., Holcz. Edző: Djokics Zseljko

Az eredmény alakulása: 3. perc: 9–4, 7. p.: 15–13, 13. p.: 25–19, 16. p.: 25–29, 23. p.: 30–50, 27. p.: 38–58, 33. p.: 50–73, 38. p.: 57–80.

A csütörtöki negyeddöntők eredményei: TFSE-MTK – PEAC-Pécs 82–78, Aluinvent DVTK – Sopron Basket 55–62, Uni Győr Mély-Út – ZTE NKK 76–77.

A másik mai elődöntőn: TFSE-MTK – Sopron Basket 90–99.

A szombati program: 1. Bronzmérkőzés: TFSE-MTK – 14.30 óra. 2. Döntő: Sopron Basket – 17 óra (TV: Duna World).