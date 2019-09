Legyőzték a kanizsaiakat a KSC fiataljai

Győzelemmel mutatkozott be az NB I/B-s bajnokság Zöld csoportjában a KSC Szekszárd női együttese. A Harsányi Mária és Baki Eszter dirigálta, a magyar bajnok kadett csapatra épülő gárda a nyitányon a Kanizsai Vadmacskákat verte.

Az NB I-es meccsre kilátogató drukkerek közül sokan ott maradtak, hogy a fiatalokat is buzdítsák, így a Kadarka Brigade is.

Kellett is a biztatásuk, hiszen a kanizsaiak kezdtek jobban, de aztán beindult a KSC, amely a hátralévő negyedeket megnyerte. A szekszárdiak legjobbja a Zete elleni felnőtt meccsen is szerepet kapó Miklós Melinda volt, aki 32 pontja (közte öt hárompontost is bevágott) mellé szerzett 5 labdát, kiosztott 7 gólpasszt, összesen 31 IBM pontot ért el.

A meccs után a szekszárdi Tesco igazgatója, Szabó Balázs által felajánlott ajándékkosarat ő vehette át Szabó Noémitől, a klub szakmai igazgatójától.

1. forduló. KSC Szekszárd II.–Kanizsai Vadmacskák 101–79 (12–14, 42–23, 23–19, 24–23). Szekszárd: Renczes 14/3, Pop 9, Horváth 6, Liszkai 4, ISTÓKOVICS 3. Csere: MIKLÓS 32/15, Vincze 10, HOLCZ 9, Andi 7/3, HAAG 7/3, Hanti, Németh.

A szekszárdiak legközelebb október 6-án, vasárnap lépnek pályára a Pilis Basket otthonában. A találkozó 18 órakor kezdődik.