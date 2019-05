Leukémiát diagnosztizáltak Gereben Líviánál

Pénteken nem sokkal dél után Gereben Lívia szülei értesítették a KSC Szekszárd vezetőségét, hogy az elmúlt napok orvosi kivizsgálásai szörnyű eredményt hoztak: Livinél az akut leukémia egyik típusát diagnosztizálták – számolt be róla a kscszekszard.hu. A fiatal játékos még aznap este bekerült a Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet Szent László Telephelyére, ahol – további vizsgálatokat követően – várhatóan már a jövő hét első felében megkezdik a kemoterápiás kezelését.

– Mellbe vágott minket a hír, és igazából azóta sem tudunk felocsúdni belőle – nyilatkozta a honlapnak Szabó Noémi, szakmai igazgató. – Livi nemcsak egy végtelenül pozitív személyiségű ember, de fiatal kora ellenére elképesztően nagy küzdő is. Biztosak vagyunk benne, hogy a kosárlabda pályán kívül sem adja fel, és sikerrel fogja megvívni élete legnagyobb harcát. Livi a mi kis KSC-s családunk egyik középpontja, úgyhogy ebben a nehéz helyzetben is mindenben messzemenőkig támogatni fogjuk Őt és a családját. A klub összes játékosa és dolgozója nevében nagyon sok erőt kívánunk Neked! Mi mindig ott leszünk Veled, gyógyulj meg Livi!

– Próbáljuk feldolgozni ezt a hírt – nyilatkozta Szalay Ferenc, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének elnöke a hunbasket.hu portáljának. – Természetesen az egész kosaras társadalmat maga mögött tudhatja Livi, együtt harcolunk vele mi is a betegsége ellen. Biztos vagyok abban, hogy a rá jellemző küzdeni tudás, a mindent elsöprő akarat sokat segít majd ebben a küzdelemben, mi mellette állunk mindenben! Ezúton is szeretném üzenni a családnak, s magának Líviának: ebben a csatában egyetlen pillanatra sem leszel egyedül, ránk mindig számíthatsz!

Gereben Dorka, Lívia nővére Facebook bejegyzésében osztotta meg érzéseit:

„Péntek. Ezen a napon kaptuk meg azt a hírt, amitől mindenki fél, amit senkinek sem kívánok. Lívia, a húgom, a legjobb barátom, a támaszom, a mindenem. 12:36-kor hívott anya, megvan az eredmény: leukémia. Ez az a pillanat, amit egyszerűen nem tudok megfogalmazni nem tudom szavakba önteni, mennyire fajt, hogy mennyire féltem, hogy összetörtem. Utána jött a tehetetlen várakozás. Végül estére sikerült bekerülnie a Szent László kórház leukémia osztályára, ahol már jó kezekben van, és el is kezdték a gyógyítást. Ez sem véletlen, a 110-es szoba, ugyanis Livinek 10-es a mezszáma, amiben a pályán harcol. Most új háború új harc jön, aminek általában a végét nem tudjuk, de most igen, biztos vagyok benne, hogy legyőz mindent és mindenkit, mert Ő az én testvérem, az én harcosom, és addig nem mozdulok mellőle, amíg együtt el nem hagyjuk a kórházat beintve a betegségnek!”