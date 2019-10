Lóránt: nem a szép játék, a győzelmek számítanak

Az Alba Fehérvár vendége lesz az Atomerőmű SE az NB I-es férfibajnokság második fordulójában, szombaton. Lóránt Péter számára különleges mérkőzés lesz.

Szó szerint kiharcolta a győzelmet a Kecskemét ellen az Atomerőmű SE a bajnokság nyitófordulójában. Dzunics Braniszlav gárdája nagy csatában verte meg 90–84-re az alföldieket.

„A játékunk helyenként még akadozott, de most nem is ez a lényeg, sokkal fontosabb, hogy jöjjenek a győzelmek – mondta Lóránt Péter, az ASE centere. – Számítottunk rá, hogy egy kicsit nyögvenyelős lesz a nyitómeccsünk, mert egyrészt ilyenkor a hazai pályán játszó, esélyesebbnek tartott csapaton van a teher, másrészt pedig több kulcsjátékosunk is hiányzott, Nick Faust pedig csak pár nappal a találkozó előtt tért vissza a csapathoz – tette hozzá Lóránt, aki nyáron éppen a szombati rivális Albától érkezett az ASE-hoz, így számára különös lesz a mai összecsapás.

„Nemcsak nekem, hanem vezetőedzőnknek, Dzunics Braniszlavnak és a Fehérváron szintén megforduló Kovács Ákosnak is különös lesz a találkozó – szögezte le Lóránt Péter. – Nagyon nehéz dolgunk lesz, hiszen az Alba idegenben verte meg húsz ponttal a Szolnokot, márpedig egy ilyen sikert nem kell megmagyarázni. A fehérváriak lecserélték a légiósaikat, s az első mérkőzés azt mutatta, hogy jól választottak. Nem az a lényeg most, hogy szépen játsszunk, én inkább azt mondom, hogy nyerjünk csúnya játékkal, mint kapjunk ki szépen kosarazva. Sok munka áll előttünk, megpróbálunk lépésről lépésre haladni” – fogalmazott a 33 éves kosaras.

Férfi NB I, 2. forduló. Alba Fehérvár–Atomerőmű SE, szombat, 18 óra. Alba Regia Sportcsarnok. Vezeti: Földházi Tamás Péter, Nagy Viktor, Török Róbert.

Nem az a szint „Nagy kihívás előtt állunk, megnézve az Albát azt lehet mondani, hogy annak ellenére, hogy ott is majdnem a teljes csapat kicserélődött, nagyon összeszedett, jó játékkal mutatkoztak be a szezonban egy erős csapat ellen. Ahogy azt már többször említettem, én nem érzem azt, hogy azon a szinten lennénk, ahol kell, de én úgy gondolom, hogy a mérkőzés végkimenetele szempontjából ennek nincs jelentősége. Motiváltak vagyunk és jó meccset szeretnénk játszani, mint amilyet mindig játszunk az Alba ellen” – tekintett előre Dzunics Braniszlav vezetőedző.

Borítóképünkön Lóránt Péter.