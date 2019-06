Lóránt Péterrel lesz erős magja az Atomerőműnek

Hiányposztot tömött be Lóránt Péter szerződtetésével az élvonalbeli bajnokságban szereplő Atomerőmű SE. A 33 éves center plusz egy évre kötelezte el magát az atomvárosiakhoz.

A macedón Bojan Trajkovszki szezon közbeni távozásával gyakorlatilag Eilingsfeld Jánosra és a szerb Nikola Jevtovicsra hárult, hogy helytálljanak a magasposztokon az Atomerőmű SE-nél. Nem meglepő, hogy a paksiak első nyári érkezője ezen lyukakat „tömheti” be.

„Centerposzton egyértelműen erősítésre volt szükségünk, egy kiváló magyar játékossal, Lóránt Péterrel sikerült ezt megoldanunk. Az Alba Fehérvárnál lejárt a szerződése, váltani szeretett volna, szeretne még minőségi kosárlabdát játszani komoly eredményekkel. Felvázoltuk a terveinket, és szerencsére sikerült is megegyeznünk. Vele és a magyar játékosokkal jó alapot sikerült kialakítanunk a hazai vonalon, bízva a vezetőedzőnk jó kiválasztóképességében, megfelelő légiós állományunk is lesz a következő szezonra” – olvashatók Tóth János szakosztályelnök szavai az ASE honlapján.

Lóránt Péter 23 alapszakasz-mérkőzésen lépett pályára az elmúlt idényben, ezeken átlagban 12,3 ponttal, 6,8 lepattanóval és 1,8 gólpasszal segítette a fehérváriakat, akikkel az Európa Kupában (13,3 pont, 5,2 lepattanó, 2,3 assziszt) a negyeddöntőig jutott.

„Nagyon várom a szezonrajtot, Bánéval régóta ismerjük egymást, a válogatottban és Fehérváron is sikerült jó kapcsolatot kialakítanunk. Úgy gondolom, hogy jó légiósokkal és a megfelelő magyar játékosokkal egy erős magunk lesz, ez meghatározhatja az egész szezonunkat” – fogalmazott székfoglalójakor Lóránt Péter, aki 2002-ben, alig 18 esztendősen mutatkozott be az élvonalban, s az első idényében rögtön bajnok lett a Körmenddel. A center később a Debreceni Vadkakasokat, a Szolnoki Olajt (magyar bajnok és kupagyőztes) és több külföldi csapatot is megjárt, végül 2015-től egészen keddig az Albát erősítette, amellyel a 2016/2017-es idényben bajnoki címet ünnepelhetett.

A négyszeres magyar bajnok és Magyar Kupa-győztes ASE a hatodik helyen végzett az előző szezonban.