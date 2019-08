Ma Bonyhádon játszik először az Atomerőmű

Ma játssza első felkészülési mérkőzését az Atomerőmű SE férficsapata. Ahogy azt az előző években megszokhattuk, Dzunics Braniszlav gárdája ezúttal is a Bonyhádi KSE ellen méri össze először felkészültségét (az összecsapás 18.30-kor kezdődik a bonyhádi sportcsarnokban).

Az atomvárosiak több mint egy hete kezdtek el alapozni a 2019/2020-as NB I-es bajnokság rajtjára, a montenegrói születésű szakember már az első tréningen szinte a teljes kerettel dolgozhatott, de azóta egy újabb légióssal bővült a négyszeres magyar bajnok, négyszeres hazai kupagyőztes névsora.

Az NBA-t is megjárt Cleanthony Early most még nem lesz ott a parketten, a korábbi New York Knicks-játékos a hétvége felé érkezik az atomvárosba.

Az „új fiúval” kapcsolatosan éppen a napokban osztott meg egy érdekes történetet a bb1.hu internetes oldal. A Wall Street Journal beszámolója szerint 2015-ben fegyveres rablók támadtak rá és barátnőjére egy bár előtt. Három autóval körbevették a játékos Uberjét, elállták az útját. Miután elvették az ékszereit, pénzét, mobiltelefonját, belelőttek a térdébe – ezzel szakadt meg az ígéretesnek tűnő NBA-s pályafutása…