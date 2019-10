Ma este is foghíjas lesz az Atomerőmű

Ezt ne hagyja ki! Smoothie mixert érhetnek a Tündérszépeknek adott szívek

Pocsék dobóformát mutatott az Atomerőmű SE a Körmend ellen a férfi NB I múlt pénteki rangadóján. Dzunics Braniszlav gárdája rettentő rossz százalékban dobta a hárompontosokat, 27 kísérletükből mindössze kettő ért célt, ez is oka volt annak, hogy a vasiak 80–63-ra nyertek. Pedig ha csak egy kicsivel jobban céloznak Shannon Evansék, akkor akár meg is nyerhették volna a rangadót. Most itt a lehetőség a javításra, de az eddig jól szereplő DEAC ellen sem lesz könnyebb. Sőt…

„Ugyanúgy készültünk a debreceni fellépésünkre, ahogy eddig, ezt nem befolyásolja, hogy nyerünk, vagy veszítünk. Most vereség után kellett készülnünk – mondta Dzunics Braniszlav, az ASE vezetőedzője. – Egyénileg remek játékosok alkotják a hajdúságiak keretét, az idei szezonra erős csapatot hoztak össze a vezetőik. Milos Boriszovra és Tóth Ádámra oda kell figyelnünk, az ő semlegesítésük kulcsfontosságú lesz. A helyzetünk nem lett jobb az egy héttel korábbihoz képest. A még hosszú ideig hiányzó Eilingsfeld János és Horváth Kristóf mellett Kovács Ákosra és Orlando Colemanra sem számíthatok még, vagyis ugyanazzal a csapattal állunk fel, mint a körmendiek ellen” – tekintett előre a paksiak szakvezetője.

Férfi NB I, az 5. forduló

DEAC–Atomerőmű SE, péntek, 18 óra.

V.: Papp P., Rácz Zs., Hervay T.

A tervezett kezdőötösök, DEAC: Costa, Manigat, Boriszov, Armwood, Tóth Á. ASE: Evans, Harris, Faust, Jackson, Lóránt P.