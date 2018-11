Madarász Dóra egyedül kevés volt a győzelemhez

Nem hozott döntést a női Extraliga rangadója, így a Budaörs megőrizte első helyét a Szekszárd AC előtt. A megyeszékhely csapata holnap már KSZL-meccseket vív Krumlovban.

Semmit sem bízott a véletlenre a szekszárdi szakmai stáb a budaörsiek elleni rangadón. Türei Ferenc és Szily György a legerősebb felállású csapattal utazott el a találkozóra: az ukrán Tetyana Bilenko, a litván Ruta Paskauskiene és Madarász Dóra egyaránt asztalhoz állt. Nem volt véletlen az erős felállás, a Budaörs a SZAC legnagyobb hazai riválisa, ráadásul pár napja a Bajnokok Ligájában is megvillant, alaposan megszorongatta a címvédőt, a hat (!) honosított kínait foglalkoztató horvát Dr. Casl csapatát, amely csak 3:2-re tudott győzni. A két együttes júniusban az Extraliga döntőjében találkozott, akkor a SZAC 6:3-ra győzött, s lett harmadszor is a magyar élvonal aranyérmese.

A Pergel Szandrával, Fazekas Máriával és a korábbi szekszárdival, Lovas Petrával (az ő átigazolása is megérne egy misét, még a SZAC-hoz kötötte az engedélye, amikor a Budaörs színeiben már asztalhoz akart állni…) felálló Budaörs azért várta éllovasként a rangadót, mert fölényesebb győzelmekkel jött ki a korábbi csatáiból. A papírforma alapján SZAC-sikerre lehetett számítani, azt senki sem gondolta, hogy az ukrán Bilenko ennyire rossz napot fog ki, s mindegyik meccsét elveszíti. Igaz, Paskauskiene sem parádézott, csupán egyszer győzött – igaz, a legvégén, amikor nagyon kellett. Kis túlzással (vagy nem is olyan kicsivel) egy játékossal ért el döntetlent a Szekszárd. Madarász Dóra a második legjobb magyar játékoshoz (Póta Georgina az első) méltó teljesítményt nyújtva mindhárom egyéni meccsét megnyerte, ráadásul a párosmeccs után is győztesen hagyhatta el az asztalt.

Eredmény, Extraliga, 5. forduló Budaörs 2i SC–Szekszárd AC 5:5. Eredmények, páros: Pergel Szandra, Fazekas Mária–Madarász Dóra, Ruta Paskauskiene 2:3.Egyéni mérkőzések: Fazekas Mária–Ruta Paskauskiene 3:0, Lovas Petra–Madarász Dóra 1:3, Pergel Szandra–Tetyana Bilenko 3:2, Fazekas Mária–Madarász Dóra 0:3, Pergel Szandra–Ruta Paskauskiene 3:2, Lovas Petra–Tetyana Bilenko 3:2, Pergel Szandra–Madarász Dóra 1:3, Fazekas Mária–Tetyana Bilenko 3:2, Lovas Petra–Ruta Paskauskiene 0:3.

Eredmények: Szekszárd AC–Statisztika 6:1, Orosháza–Szekszárd AC 0:7. Irány Krumlov! Holnap Krumlovban folytatódik a Szekszárd AC számára a Klubcsapatok Szuperligája idei kiírása. A SZAC előbb 10 órától a horvát Dr. Casl-lal meccsel, majd 15 órától a vendéglátó csehekkel csap össze. Az első körben, Zágrábban, a Dr. Casl csarnokában a Krumlovot 6:3-ra verte a SZAC, a horvátoktól azonban 6:1-re kikapott. A Casl az előző kiírásban ezüstérmes volt, míg a SZAC bronzérmet szerzett a KSZL-ben. A csoportból az első két helyezett jut tovább, ha a SZAC nyer a Krumlov ellen, akkor biztosan folytathatja a kieséses szakaszban.

