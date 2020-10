Madocsára a nyeretlen Mórágy, Szekszárdra a Börzsöny megy

Négy sikerrel megvívott bajnoki meccs után az előző fordulóban vereséget szenvedett a Tolna VFC és a Kisdorogi FC is a megyei II. osztályban. Előbbit a szekszárdiak (0–3), utóbbit a simontornyaiak győzték le (0–6). Hétvégén egymás ellen kezdhetnek újabb sikerszériát.

Jelenleg az UFC második számú csapata a legjobb formában lévő gárda az osztályban, Vizdár Zsolték utolsó négy mérkőzésükön tizenkét pontot szereztek. Sorozatban ötödik sikerüket a Bonyhád-Börzsöny ellen érhetik el. A völgységiek két győzelemmel és egy döntetlennel kezdték a szezont, a következő három bajnokin viszont mindössze két pontot gyűjtöttek. A listavezető Nagymányok tolnai, a Dunakömlőd simontornyai és tolnai botlása után talált vissza a győzelem útjára, most egymás ellen mérik össze tudásukat.

A faddiak az Őcsény (7–1) és a Mórágy (10–1) elleni alsóházi rangadót is megnyerték, hibátlan mérlegüket az Aparhant vendégeként folytatnák. A Köő Lászlót váltó Máté Balázs az Őcsényt 6–0-ra verve mutatkozott be a hazaiak kispadján, ezzel a nyitó fordulóbeli győzelem után (Mórágy, 4–2) először szereztek megint három pontot. A sereghajtó őcsényieknél is edzőváltás történt múlt héten, Batánovics Péter helyét Lizák Zsolt vette át. A játékos-edző nehéz feladatot örökölt, otthon a Simontornya ellen gyűjtenék be első pontjukat, pontjaikat.

A sereghajtó után a Mór­ágyé (egy győzelem, hat vereség) és a Madocsáé (három döntetlen, egy vereség) a legrosszabb sorozat. Korábban a keleti csoportban e két csapat vívott ádáz küzdelmet a bajnoki címért, a négy felsőházi hely valamelyikére idén csak utóbbinak van reális esélye.

Megyei II. osztály, 8. forduló

Október 17., szombat: Őcsény SK–Simontornya TC 14.30, Dunakömlődi SE–Nagymányoki SE 14.30, Szekszárdi UFC II–Bonyhád-Börzsöny SE 17. Október 18., vasárnap: Aparhanti SE–Faddi SE 14.30, Kisdorogi FC–Tolna VFC 14.30, Madocsa SE–Mórágyi SE 14.30 óra.

Megyei II. osztály, az állás 1. Nagymányok 7 6 0 1 38–8 18

2. Szekszárd II 7 5 0 2 19–8 15

3. Tolna 7 5 0 2 15–8 15

4. Dunakömlőd 6 4 0 2 22–10 12

5. Kisdorog 7 4 0 3 18–25 12

6. Madocsa 7 3 3 1 15–14 12

7. Simontornya 7 3 2 2 20–13 11

8. B.-Börzsöny 6 2 3 1 16–11 9

9. Aparhant 7 2 1 4 17–20 7

10. Fadd 7 2 0 5 19–11 6

11. Mórágy 7 0 1 6 10–33 1

12. Őcsény 7 0 0 7 4–52 0

Borítókép: Rein Attila (b) és a Madocsa kijönnének a hullámvölgyből