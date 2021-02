Magabiztos győzelemmel hangolt a Magyar Kupára a KSC Szekszárd

A Vasas Akadémia elleni 96–69-es bajnoki győzelemmel köszörülte ki a csorbát, s egyben hangolt a jövő heti Magyar Kupa nyolcas döntőjére az Atomerőmű KSC Szekszárd.

Volt honnan felállnia az Atomerőmű KSC-nek. Négy nappal korábban hazai környezetben csúnyán beleszaladt a késbe Djokics Zseljko csapata a bajnoki címvédő és idén még minden fronton veretlen Sopron ellen (49–74). A csorbát hazai pályán a Vasas Akadémia ellen köszörülhették ki a szekszárdiak, akik keretében nem volt még ott a héten bejelentett DeWanna Bonner (az amerikai világsztár márciusban csatlakozik a kerethez).

Így is volt minek örülni a vendéglátónál, a leukémiából felépült Gereben Lívia négy nap híján pontosan két év után volt ott ismét a KSC kezdőjében az alapszakasz-mérkőzésen. Emellett Miklós Melinda játékát is öröm volt nézni, a 17 éves bedobón már abszolút nem látszik a megilletődöttség, s az első félidőt a mezőny legeredményesebb játékosaként zárta a maga tizenegy pontjával. Ő is kellett ahhoz, hogy 7–0-val kezdjen a Szekszárd, s ezt a folytatásban növelve biztos előnnyel menjen a félidőre a csapat.

A nagyszünet után keményített védekezésén az Atomerőmű KSC és a tempón is emelt, ez viszont több hibával is járt. Az igen pontgazdag negyed után így is magabiztos előnnyel (71–54) várhatta az utolsó felvonást a gárda, mely végül önbizalomnövelő győzelemmel hangolt a jövő heti Magyar Kupa nyolcas döntőjére. Szerdán a TFSE-MTK vár Theodoreán Alexandráékra a negyeddöntőben (kezdés: 18 óra).

