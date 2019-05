Magyar–horvát futballmeccs lesz szombaton Szekszárdon

Négy Tolna megyei labdarúgóval a keretében lép pályára a magyar hallássérült válogatott szombaton a szekszárdi sporttelep műfüves futballpályáján. A németkéri Bérdi Zoltán, a madocsai Araczki István, a teveli Jakab Gyula és a bonyhádi Pfeifer Zsolt egyaránt alapembernek számít Pálinger Csaba kapitány együttesében.

Az Európa-bajnokságra készülő nemzeti csapat ellenfelei Horvátország legjobbjai lesznek, a találkozó 16 órakor kezdődik. Ez a meccs valójában egy visszavágója a két nemzet tavaly áprilisi, beliscsei felkészülési találkozójának amelyet 2–1-re nyert meg a kontinenstornára szintén kvalifikáló horvát egylet. A két csapat már akkor megegyezett egy újabb meccsben.

A siketek Európa-bajnokságára való kijutásért a franciákkal és a lengyelekkel mérkőzött a magyar csapat, amely Párizsban kikapott, a lengyeleket viszont hazai pályán legyőzte, így másodikként jutott ki a kontinensbajnokságra, amelyet négy évente rendeznek. Idén június 1. és 15. között Krétán tartják az Európa-bajnokságot, a magyar csapat a címvédő törökökkel, az írekkel és a dánokkal került egy négyesbe. A cél a tisztes helytállás, a legjobb nyolcba kerülés már nagy bravúrnak számítana.

Mint azt Hérincs Róberttől, a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének labdarúgó szakág-vezetőjétől megtudtuk, több város is szóba került a szombati felkészülési találkozó helyszíneként, végül a futballrajongó Bakalár László közbenjárásának (ő intézte a játékvezetőket és egy vacsorára is meghívta a csapatot) is köszönhetően döntöttek Szekszárd mellett. A találkozót a műfüves pályán játsszák, amelyet az önkormányzat ingyenesen bocsátott a válogatott rendelkezésére.