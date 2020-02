Magyar Kupa-győztes a Szekszárdi UFC!

Hatalmas meglepetést okozva a Szekszárdi UFC nyerte meg a női futsal Magyar Kupát, miután a szombathelyi Final Four vasárnapi döntőjében 4-3-ra legyőzte a Palmfood Tolna-Mözst búcsúztató Astrát.

Az esélytelenek nyugalmával utazott Szombathelyre, ahonnan Magyar Kupa-győztesként tért haza a Szekszárdi UFC együttese. Az élvonal sereghajtója a Final Fourban bebizonyította, hogy egy (plusz egy) mérkőzésen bármi előfordulhat.

Volodimir Kolok fiatal lányai az elődöntőben a másodosztályt százszázalékos mérleggel vezető Budaörsöt hosszabbítás után győzték le, hogy aztán a fináléban a kupában az elmúlt években egyeduralkodónak számító, az utóbbi hét kiírásból hatot megnyerő Astra elleni skalpot is begyűjtse. A kiskunfélegyháziak az elődöntőben a Tolna-Mözzsel találkoztak, amely csak megszorongatni tudta a címvédőt.

A Szekszárd azonban le is tudta győzni, méghozzá igazi csapatmunkával. A két rutinos játékossal, Megyeri Boglárkával és Buchmüller Petrával kiegészülő egylet átlagéletkora így is alig lépi túl a 16 évet, mégis egyenrangú ellenfele volt a magyar viszonylatban sztárokkal teletűzdelt Astrának. A korábbi tolnai (Varga Adél) és szekszárdi (Ganczer Hajnalka) csapatkapitány vezette félegyháziaknak teret sem engedett az UFC, így helyzetekig is alig jutottak el, mert egy láb mindig ott volt blokkolni. Ha kellett, csúszva, ha kellett mászva, de ott volt. Ha pedig mégis eljutott a labda a kapuig, akkor Kovács Kinga hárított.

Tíz másodperccel a mérkőzés vége előtt mégis 3-3-at mutatott az eredményjelző, amikor Megyeri és a döntőben mesterhármasig jutó Kiss Gabriella iramodott meg Hargas Annamária kapuja felé, előbbi önzetlenül szolgálta ki társát, 6,4 másodperccel a vége előtt eldöntve a finálét, a Szekszárdi UFC történetének első Magyar Kupa-sikeréhez juttatva.

Magyar Kupa, az elődöntőben

Astra Car-Bay Kkfháza FC-Palmfood Tolna-Mözs 5-3 (3-2). Szombathely, v.: Vass I. (Karsai, Blum). Astra: Hargas – Ganczer, Varga A., Urbán, Beke. Csere: Godvár, Nagy A., Mogyorósi, Szennai, Dorner, Mátyás N., Benkő. Edző: Dombó János. Tolna-Mözs: Deczki – Horváth H., Szalkai, Vámosi, Szöllős. Csere: Kulcsár P., Wiesner, Sereg, Bajcsy, Nagy N., Csapó, Ferencz F., Fehér V. Edző: Nagy Roland. Gól: Nagy A. (9.), Mátyás N. (13.), Ganczer (20.), Benkő (25.), Dorner (32.), illetve Nagy N. (4.), Csapó (15.), Szöllős (35.).

Szekszárdi UFC-Budaörs 4-2 (0-0, 0-0). Szombathely, v.: Tolnay (Bíró O., Blum). Szekszárd: Kovács K. – Csóka, Kágyi R., Nagy-Cseke, Kiss G. Csere: Szabó K., Megyeri, Perger, Lovász V., Buchmüller, Losoncz. Edző: Volodimir Kolok. Budaörs: Terdik – Kajdy, Bede Anna, Balya, Szabó Zs. Csere: Kardosi, Bede Anett, Szabó D., Majtán. Edző: Korozmán Krisztián. Gól: Megyeri (35., 38.), Buchmüller (44., 48.), illetve Szabó Zs. (31.), Balya (32.).

A döntőben

Astra Car-Bay Kkfháza FC-Szekszárdi UFC 3-4 (2-1). Szombathely, v.: Vass I. (Tolnay, Bíró O.). Astra: Hargas – Ganczer, Varga A., Urbán, Beke. Csere: Godvár, Nagy A., Mogyorósi, Szennai, Dorner, Mátyás N., Benkő, Vígh R. Edző: Dombó János. Szekszárd: Kovács K. – Csóka, Kágyi R., Nagy-Cseke, Kiss G. Csere: Szabó K., Megyeri, Perger, Lovász V., Buchmüller, Losoncz. Edző: Volodimir Kolok. Gól: Beke (20., 37.), Dorner (16.), illetve Kiss G. (8., 21., 28.), Megyeri (40.). Kiállítva: Ganczer (25.).