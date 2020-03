Már a dobogón a Dunaföldvár

A Holler UFC barcsi sikerével fellépett az NB II-es férfibajnokság Dél-nyugati csoportjának dobogójára, míg a Hőgyész SC egy félidőn át tudta tartani a lépést a listavezetővel.

14. forduló

Satelit SE–Holler UFC 31–32 (14–16). Barcs, 100 néző. V.: Rozina, Ujvári.

Dunaföldvár: BŐSZ – DOMAK 6, Vonya 5, TAKÁCS Á. 5, Gergely B. 5, Lendvay 5, ZUDER 5. Csere: Hajnal 1, Reichert, Schmidt B., Nagy B.

Hetesek: 3/3, ill. 2/1.

Kiállítások: 6, ill. 2 perc.

Megismétlődött a Holler UFC számára a Hőgyész elleni két héttel korábbi megyei rangadó. Az első félidőben tökéletes játékot produkáltak a dunaföldváriak, a második játékrészt viszont egy nagy zuhanás követte Ifi: 30–20.

Törő Szabolcs: – A győzelem megérdemelt, az utolsó öt percben a csapategység ismét a régi volt, ennek köszönhető a siker.

Hőgyészi SC–Tungsram SE 20–34 (13–11). Tamási, 130 néző. V.: Sándor Gy., Szabó B.

Hőgyész: Takács Á. – Teimel M. 2, Nyitrai 4, Bock 5, Gadányi, Szabó T. 2, Vojkovics I. 2. Csere: MOLNÁR B. (kapus), Pap B. 1, Sipos M. 2, Vojkovics Gy. 1, Lőrincz Sz. 1, Héger Zs., Kiss L., Molnár B., Vald.

Úgy kezdték a mérkőzést a hőgyésziek, ahogy azt a listavezető ellen kell: jó megoldásokat hoztak támadásbefejezéskor, s átlövésekből is eredményesek tudtak lenni. A Nagykanizsa a szokásosnál többet hibázott, de Molnár Balázs is remekül védett, így jobb koncentrációval nagyobb is lehetett volna a HSC félidei előnye. A szünet után pontatlanná váltak a hazaiak, sok hiba jellemezte a támadásaikat, ezeket pedig a kanizsaiak könyörtelenül megbüntették. Négy-öt góllal elléptek a vendégek, a Hőgyész játéka kapkodóvá vált, így lett nagy a különbség a végére. Ifi: 23–35.

Bán Tamás: – Olyanok voltunk, mint a Titanic: szépen indultunk, de csúnya lett a vége.

A Hőgyész a siklósiakat, a Holler UFC a pécsieket látja vendégül szombaton 18 órától.

Férfi NB II., Dél-nyugat, az állás 1. Nagykanizsa 14 12 1 1 438–322 25

2. Mecseknádasd 14 11 1 2 404–338 23

3. Dunaföldvár 14 9 1 4 440–395 19

4. Baja 14 9 0 5 418–368 18

5. Kalocsa 14 9 0 5 452–407 18

6. Hőgyész 14 8 0 6 399–402 16

7. Siklós 14 8 0 6 377–393 16

8. Barcs 14 4 1 9 397–422 9

9. Kiskőrös 14 4 1 9 371–402 9

10. Nagyatád 14 4 1 9 363–420 9

11. Csurgó U23 14 2 0 12 374–462 4

12. Pécsi VSE II. 14 0 2 12 367–469 2

Borítóképünkön (archív): Vonya Kornél (a labdával) 5 gólt szerzett