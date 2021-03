Már a döntőbe jutás a tét a ma kezdődő párharcban

Már a döntőbe jutás a tét a Győr és a Szekszárd ma kezdődő elődöntős párharcában. A bajnokságban mindkét találkozót a győriek nyerték, van miért visszavágnia a KSC-nek.

A Sopron Basket mellett az UNI Győr Mély-Út volt a másik csapat, amelyiket nem tudta legyőzni a KSC az NB I-es bajnokság alapszakaszában. Győrben 75–64-re, hazai pályán 84–78-ra kapott ki Djokics Zseljko gárdája. Az Európa Kupában ugyanakkor sikerült javítani, a győri buborékban a szekszárdiak nyertek 75–67-re – s most már a négyes döntőre készülnek.

„Boldogok vagyunk, hogy bekerültünk a négy közé, hiszen minden szezon előtt ez az alapcélunk – mondta Djokics Zseljko. – Amikor nyáron nekikezdtünk a munkának, egy olyan bajnokságnak indultunk neki, amelyről nem lehetett tudni, hogy miképpen alakul majd, de azt is el kell mondanom, hogy végig a döntőről álmodtunk. Most itt vagyunk a párharc előtt, amelyért egész évben dolgoztunk. A Győr egy nagyon jó csapat, egy kiváló edzővel, Iványi Dalma játékosként mindent megtanult a játékról, s edzőként ezt igyekszik is átadni a játékosainak. Egy agresszíven, egész pályán védekező csapat vár ránk, amely labdaszerzések után, gyors leindításokból szerzi a pontjai felét. A lepattanózásban is nagyon erősek, kulcsfontosságú lesz, hogy miként tudjuk hatástalanítani egyik legjobbjukat, Beatrice Mompremiert. Nagyon remélem, hogy a játékvezetők is ugyanolyan felkészültek lesznek, mint a csapatok, és tudni fogják kezelni a faulthatárokat. Ha saját játékunkat tudjuk játszani, és kontrollálni tudjuk a történteket, meggyőződésem, hogy mi jutunk be a döntőbe, mert a miénk a jobb csapat” – tette hozzá.

Az elődöntő első mérkőzése ma 17 órakor kezdődik, zárt kapuk mögött. A második meccs pénteken 18 órakor lesz Szekszárdon.

A mérkőzés felvezetéseként a szekszárdi klub az alábbi videót osztotta meg Youtube-csatornáján.

Pikáns találkozó Bár a parketten valószínűleg nem egymással fognak – elsősorban – küzdeni, különös pikantériát ad a meccs­nek Dewanna Bonner és Beatrice Mompremier játéka. A szekszárdi és a győri kosaras egy csapatban, a Connecticut Sun-ban játszik az észak-amerikai női ligában, a WNBA-ben – ezúttal ellenfelek lesznek. Kettejük közül Bonnert jegyzik előkelőbb helyen: az előző szezonban 19,7 ponttal, 7,8 lepattanóval és 3 gólpasszal zárt átlagban a WNBA-ben. Mompremier nem volt a legjobbak között – reméljük, ez a meccseken is meglátszik majd…

Borítókép: Djokics Zseljko, a szekszárdiak vezetőedzője magyarázza a csapatnak a nyerő taktikát