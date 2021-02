Már a hétvégén bekopog a tavasz a megye egyben

Korábbról elmaradt mérkőzéseket pótolnak be hétvégén a megyei I. osztályú focibajnokságban, hogy aztán a következő hétvégén az első teljes fordulóval folytatódjanak a 2020/2021-es idény küzdelmei.

Soha ilyen korán még nem indult útjára a labda a megyei I. osztályú focibajnokságban, mint idén. Már a mostani hétvégén pontokért megy a játék, korábbról elhalasztott mérkőzéseket pótolnak a csapatok. Szombaton a Bonyhád VLC a Dombóvár FC-t, a Bátaszék SE pedig a Tevel Medosz SE-t fogadja. Vasárnap a Bölcskei SE a Kakasd SE-vel mérkőzik meg – ez a meccs Dunaújvárosban lesz.

A legsimább kimenetele vélhetően a bonyhádi mérkőzésnek lesz. A völgységiek pazar formában teljesítettek a téli edzőmeccseken, Dienes Pál gárdája félelmetes formában termelte a gólokat (Csigi Ádám például tízet lőtt), ráadásul a télen tovább erősített, hiszen Genczler Kornél visszatért a csapathoz, vele még erősebb lesz a BVLC. Bár a gárda lemaradása eléggé tetemes az éllovas Gerjeni SK-hoz képest (jelenleg 16 ponttal áll jobban a listavezető), azt kijelenthetjük, hogy tavasszal a Bonyhád komolyan beleszól majd az érmes helyek sorsába.

A dombóváriak más célokkal várják a tavaszt, Péter Imre edző már ősszel is kijelentette, hogy ez az idény az építkezés éve lesz, megpróbálnak minél több helyi futballistát beépíteni a csapatba, hogy egy év tapasztalatával aztán a következő idényben végre eredményesek is lehessenek. A felkészülési meccsek közül akadt, amelyik jobban sikerült, s akadt olyan is, ami tanulságos volt – hogy egy kicsit árnyaltan fogalmazzunk.

A Bátaszék SE is alaposan belehúzott a télen, elég ha csak az NB III.-as Szekszárdi UFC-től elcsábított Juhász Máté leigazolását említjük, de a keret már ősszel is eléggé acélos volt. Az új edző, Kalmár Ferenc pedig meghozta a szigort és a győztes mentalitást, s bizony akadtak találkozók, amely alapján joggal bizakodhatnak a bátaszékiek (a gerjenieket 2–1-re verték), akár egy nagyon fényes érem megszerzésében is.

Tevelen az előrelépésben reménykednek tavasszal, s mivel a keret együtt maradt (Sirok Olivér távozott, a kapus Szűcs Krisztián érkezett az UFC-től), Máté Roland játékos-edzőnek nincs is nehéz dolga. Persze ehhez kellene egy jó rajt, ami lendületet adna, mert ebben a társaságban a nevek alapján sokkal több van annál, mint amit ősszel mutatott.

A Bölcskei SE újoncként meglepően jól teljesített, de Barics Péter együttesében meg is van a „minőség” ahhoz, hogy jöjjenek az eredmények. Más kérdés, hogy a gárda annak fényében mire lesz képes, hogy még az ősz végén elveszítette gólvágóját, Bezerédi Ádámot, a téli felkészülés kellős közepén pedig Blatt Pál dőlt ki a sorból – rá a mostani szezonban nem is számíthat a tréner. Így is van azért potenciál a csapatban, amely már megmutatta, hogy sokra hivatott – nagy kérdés, hogy az őszi lendületet sikerül-e átmenteniük tavaszra is.

A Kakasd SE a fiatal edző, Takács Norbert keze alatt egyre jobb csapattá formálódik, egy olyanná, amely adott esetben a legjobbakkal is képes felvenni a versenyt. A keret erőssége alapján ők is esélyesek az előbbre lépésre, de ehhez a hullámvölgyeket és a meglepő vereségeket el kellene kerülni.

Ezeket a mérkőzéseket pótolják

Az 5. fordulóból

Bátaszék SE–Tevel Medosz SE

Bátaszék, műfű, szombat, 14 óra. Vezeti: Hartung V. (Fülöp A., Brettner)

Bonyhád VLC–Dombóvár FC

Bonyhád, műfű, szombat, 14.30 óra. Vezeti: Farkas R. (Kapéter, Mihálovics).

A 9. fordulóból

Bölcskei SE–Kakasd SE

Dunaújváros, műfű, szombat, 17.30 óra. Vezeti: Pekoli (Tinnyei, Kovalcsik).

Megyei I. osztály, az állás 1. Gerjen 11 9 1 1 25–12 28 2. Tamási 11 7 3 1 24–12 24 3. Bölcske 10 6 2 2 23–14 20 4. Bátaszék 9 5 2 2 22–10 17 5. Bonyhád 9 4 0 5 31–26 12 6. Kakasd 10 4 0 6 24–26 12 7. Tevel 9 3 0 6 20–17 9 8. Dombóvár 10 2 1 7 7–24 7 9. Dunaföldvár 11 0 1 10 11–46 1

Borítókép: A bonyhádi támadó, Csigi Ádám (középen) bombaformában rugdosta a gólokat az edzőmeccseken