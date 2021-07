Már a torna előtt megmondta, hogy az olaszok győznek

Matteo Costantini nagyon boldog, hogy az olasz válogatott megnyerte az Európa-bajnokságot. A szekszárdi Matteo Pizza & Pasta tulajdonosa ugyanakkor sajnálja a magyar válogatottat, amely elnyerte a drukkerek szívét.

Ezt ne hagyja ki! A főpolgármesterre ráégett Gyurcsány

– Kinek szurkolt az Európa-bajnokságon, az olaszoknak, vagy a magyaroknak?

– Olasz vagyok, Olaszországban születtem, így nem is kérdés, hogy az olasz válogatott sikeréért szorítottam – felelte Matteo Costantini. – De szurkoltam a magyar csapatnak is, amely nagyon jól futballozott, pedig pokolian nehéz csoportba került. A portugálok, a franciák és a németek ellen azonban bizonyította Marco Rossi csapata, hogy helye volt az Eb-n. Sokak szívét elnyerte a szereplésével az önök válogatottja.

– Akkor most nagy az öröm?

– Óriási a boldogság! Éppen kint nyaralunk Olaszországban, Cavallinóban, egy kisvárosban, nem messze Jesolótól. Édesapámat jöttünk meglátogatni. A Covid miatt erre nagyon hosszú ideig nem volt lehetőségünk, s most az utat összekötöttük a pihenéssel. Jó találkozni a régi barátokkal is, hiányzott már nagyon.

– Nem is zavarom akkor!

– Nem zavar, már ötödikén kijöttünk, s csütörtökön utazunk is haza. Gyorsan eltelt, de tartalmas volt, kell az embernek a feltöltődés. Ez a régió ideális hely a nyaralásra, nagyon sok a szabad strand, a gyerekek is nagyon élvezik. De visszatérve az olasz válogatottra, én már a torna előtt megmondtam az ismerősöknek, hogy jók leszünk, és esélyünk van az Európa-bajnoki cím megnyerésére. Egy kicsit megijedtünk, amikor az angolok a második percben gólt lőttek, de aztán rendeztük a sorokat, és a tizenegyeseknél már tudni lehetett, hogy csakis Olaszország nyerhet. Szerintem senki sem vitatja, hogy megérdemelten, mert nagyon jó csapatunk van, már-már úgy játszik, mint a korábbi olasz sikercsapatok. A vébén nem voltunk ott, mert a svédek kiejtettek bennünket, de most kárpótolt az élet bennünket mindenért.

– Milyen most önöknél a hangulat? Még tart az ünnep?

– Fantasztikus ez az egész érzés. Bármerre is megyünk, mindenfelé ünneplő és boldog emberekbe bukkanunk. Ölelkeznek, énekelnek, isznak, esznek, szóval most igazán kerek a világ errefelé. Imádják az emberek a futballt, ez a győzelem mindennél többet jelent nekik. Boldog vagyok, hogy ezt itt élhettem át Olaszországban.

Léleképítő a magyarok szereplése

Keszthelyi Szabolcs, a szekszárdi Szász Étterem vezetője szerint léleképítő hatása volt a magyar válogatott Európa-bajnoki szereplésének.

„Négy televízión folyamatosan mentek az Eb-meccsek az étterem teraszán, ez már hosszú évek óta így van, és a vendégeink körében nagy a sikere. Vendéglátós szakemberként is jó érzés látni, ahogy szurkolnak egy-egy jó fogás, vagy egy-egy ital mellett.

„Nagyon örültem neki, hogy a magyar válogatott is ott volt az Eb-n, és jól is szerepelt. Bár nem nyert a csapat, de a két döntetlent győzelemként ünnepelte mindenki. Azt gondolom, az ilyen sikereknek lélek­építő hatásuk van. A magyarok mellett az olaszok sikeréért szurkoltam, de mellettem még nagyon sokan drukkoltak nekik. Aki kicsit figyeli az olasz focit, annak annyira nem is meglepetés, hogy ők nyerték meg az Eb-t„ – mondta Keszthelyi Szabolcs.

Nem lehet vitatni az olasz sikert

Kardos Ernő az Európa-bajnokság rajtja előtt megmondta, hogy jól fog szerepelni a tornán a magyar válogatott. A Majos edzője szerint az olaszok megérdemelten nyertek.

„Az elmúlt négy évben nagyon sokat fejlődött a válogatottunk, ma már a világ bármelyik csapatával partiban tudunk lenni, igaz, hogy bármelyiktől ki is kaphatunk. Hogy mit szólok az olaszok sikeréhez? Ők voltak az egyik favoritom. A Donnarumma, Bonucci, Chiellini hármas nagy stabilitást adott a csapatnak, az elöl játszók pedig rendkívül kreatívak voltak. Lehet vitatni, hogy megérdemelten nyertek-e, de az a válogatott, amelyik kiejti a belgákat, a spanyolokat és a Wembley-ben legyőzi az angolokat, az maximálisan rászolgál az elsőségre. Volt nyolc–tíz hasonló képességű együttes, most az olaszoknak jött ki legjobban a lépés” – zárta a szakember.

Jó, hogy telt ház lehetett a Puskásban

Krausz Márton, a Magyar Labdarúgó-szövetség megyei sportigazgatója szerint a tornán mutatott játékuk alapján az angolok is rászolgáltak volna az Eb-győzelemre.

„Nagyon örültem a magyar válogatott szereplésének, s különösen annak, hogy a pandémia után mindegyik mérkőzésünk telt házas lehetett a Puskás Arénában. Jómagam a portugálok és a franciák elleni találkozón is ott voltam, büszkék lehetünk a csapat teljesítményére. Az olasz és az angol válogatott is remekül szerepelt a tornán, így bármelyikük megérdemelte volna az Eb-győzelmet. A korai gól után az angolok visszavettek a tempóból, pedig inkább rá kellett volna kapcsolniuk. Az olaszok fokozatosan javultak fel, és végül felőrölték őket. Gareth Southgate cseréi a tizenegyesek előtt nem jöttek be, utólag könnyű okosnak lenni, de ez hiba volt a kapitánytól” – mondta Krausz Márton.

Nem ment a topligák sztárjainak

Péter Norbert másfél évig az utánpótlásban, majd a felnőttcsapatban is együtt dolgozott Fiola Attilával. Az immáron 38-szoros válogatott labdarúgóról elmondta, az akarata, versenyzőképessége fiatalon is kitűnt a többiek közül.

„Az ASE-ben csatárként pallérozódott, nálunk védekező középpályásként kezdett, majd kényszermegoldásként belsővédőből lett jobbhátvéd. Attila univerzális, megbízható játékos, akit az élet kárpótolta az idei Eb-vel és a franciáknak lőtt góljával” – mondta a Paksi FC utánpótlás-vezetője.

Péter Norbert a tornáról elmondta, a koronavírus-helyzet miatt mindegyik csapat teljesítménye megsüvegelendő, de az is szembetűnő volt, hogy a top bajnokságokban érdekelt játékosok többsége nem tudta hozni az elvárt szintet, míg az „ismeretlen” játékosokból álló válogatottak, mint a dán vagy az olasz, kiegyenlítettebb játékot produkáltak.

A dánokért is szorított a KSC kapitánya Bálint Réka sajnálta a magyar válogatottat, amiért nem tudott továbbjutni csoportjából az Európa-bajnokságon. Az Atomerőmű KSC Szekszárd kosárlabdázója azt mondta, a csapat hozzáállása, ami tetszett neki, s sokak mellett az ő szívét is megdobogtatta. „Nem volt kimondott kedvencem, de a magyarok mellett a Christian Eriksennel történt eset miatt a dánokért szorítottam. Sajnáltam, hogy nem jött össze nekik a döntőbe jutás. Ez az eset is bebizonyította, hogy a sportban nem mindig az számít, hogy kinek mekkora sztárjaik vannak, sokkal többet ér, ha egy nemzet összezár és kettőzött erővel folytatja. A döntőben talán azért, mert az angolok voltak otthon, inkább az olaszok sikeréért szorítottam” – mondta a KSC kapitánya.

Borítóképünk: Matteo Costantini feleségével és az olasz zászlóval. A szekszárdi étteremtulajdonos örül hazája sikerének