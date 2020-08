Már sorsoltak a Magyar Kupa megyei selejtezőjében

A Bonyhád, a Dombóvár, a Tamási és a Tevel jutott tovább a Magyar Kupa megyei selejtezőjében. Utóbbi együttes ugyan kikapott a Bölcskétől, de a vendégeknél Fritz Ádám jogosulatlanul lépett pályára.

Üde színfoltja volt a Magyar Kupa megyei selejtezőjének a Tengelici SE, amely újjáalakulva, megyei III. osztályú együttesként nevezett be a sorozatba. Azt előre sejteni lehetett, hogy nem lesz sok esélyük a rendszeresen országos főtáblán szereplő Bonyhád VLC ellen, de azért egy gólt így is sikerült lőniük a szépszámú közönség nagy örömére. A Tamási simán verte a Dunaföldvárt, a Dombóvár viszont megizzadt a második félidőre feltámadó Kakasd ellen, amely tizenegyesekkel akár tovább is juthatott volna, ám hiába védett ki Schäffer Kevin két büntetőt is, a társak hármat is elhibáztak, és ez nem fért bele. A Bölcske SE viszont hiába ütötte ki a tevelieket, Fritz Ádám eltiltása miatt nem játszhatott volna, a hazaiak óvtak, és továbbjutottak.

Az 1. forduló eredményei

Tengelici SE–Bonyhád VLC 1–9 (0–1). Tengelic, V: Álló T. (Márk P., Horváth T.).

Tengelic: Varga R. – Kőrösi Z. (Sörös T., a szünetben), Kovács J., Deli J., Csicsó E. (Csóka K., 21.), Nagy P., Meszlényi M., Palló, Kovács R., Sárközi Á., Csapó B. (Hábel G., 59.). Edző: Csicsó József.

Bonyhád: Siklósi B. (Szabó Sz., a szünetben) – Jerabek, Szász D., Szlama, Guzorán P. (Máté R., a szünetben) – Kiss D., Preininger, Ágics, Sásdi B. – Pap R., Csigi Á. (Sásdi A., 15.). Edző: Köllő Roland. Gól: Nagy P., (64.), illetve Pap R. (61., 82., 84.), Sásdi B. (56., 69.), Ágics (67., 72.), Csigi Á. (9.), Kiss D. (86.).

Tamási 2009 FC–Dunaföldvár FC 5–0 (3–0). Tamási, V: Farkas R. (Kapéter J., Gehring Sz.).

Tamási: Kis T. – Vörös Á., Hajdók, Yondo, Bognár F. – Orosz Á., Györgye E. (Göttlinger, 79.), Benke (Pintér A., 63.), Ato (Gyenei L., 70.) – Papp G., Haruna. Edző: Meksz Gyula.

Dunaföldvár: Fogarasi – Sági, Klinger, Nikl (Szili Z., 70.), Szabó A., Márki D., Mazán (Antal Á., 71.), Szili Sz., Facskó, Jákli, Krahulecz. Edző: Gól: Haruna (26., 44., 67.), Papp G. (3.), Ato (69.). Kiállítva: Klinger (92.).

Tevel Medosz SE–Bölcskei SE 2–6 (0–4). Tevel, V: Pekoli D. (Tinnyei Zs., Kovalcsik Z.).

Tevel: Neubauer Á. – Jákob, Bakó V., Simon J., Sirok – Bajusz K., Reichert K. (Pál Z., a szünetben), Major P., Dombi, Szedlacskó (Kerekes R., 54.) – Teszler R. Játékos-edző: Máté Roland.

Bölcske: Vámos K. – Varga G., Fenyősi (Fritz Á., 38.), Varga T., Paget – Szili I., Blatt, Tolnai R., Horváth M. – Rompos J. (Bezerédi, 54.), Kiss P. (Debreceni I., 77.). Edző: Barics Péter. Gól: Teszler R. (72., 83.), illetve Szili I. (22., 56.), Rompos J. (33., 41.), Kiss P. (4.), Bakó (63., öngól).

Dombóvár FC–Kakasd SE 2–2 (2–0). Tizenegyesekkel: 3–2.

Dombóvár: Bogdán B. – Varga B. (Dobó, 67.), Tieger, Bán, Martinka – Kelemen, Právics, Kierdorf, Horváth Á. (Nagy D., a szünetben), Hetesi – Kis D. Játékos-edző: Kardos Ernő.

Kakasd: Schäffer – Batizi-Pócsi, Dobondi, Réti D., Kovács R. – Tamás, Varga Á. (Hucker B., 41.), Mérges P. (Sebestyén M., 66.), Réti B. (Erős M., 41.), Ranga – Márk A. Edző: Kniesz Mátyás. Gól: Kis D. (13.), Hetesi G. (33.), illetve Mérges P. (53.), Tamás Á. (85.). Kiállítva: Kis D. (77.).