Márcia Costával folytatná győztes sorozatát a KSC

Két és fél hetes szünet után hétközi fordulóval folytatódik az NB I-es női bajnokság. A listavezető Atomerőmű KSC Szekszárd a ZTE NKK otthonába látogat.

Jól szerepel a bajnokságban a ZTE NKK, némi meglepetésre a negyedik helyen áll a tabellán. Csak azért nem írjuk azt, hogy remekül, mert akkor nem maradna jelző az Atomerőmű KSC Szekszárd teljesítményére. Djokics Zseljko együttese a mezőny egyedüli csapataként az összes mérkőzését megnyerte, s annak ellenére, hogy a rivális helyezése óvatosságra int, ma este is esélyesnek számít.

A szekszárdi csapatból hat játékos kapott szerepet a válogatott selejtezőkön. Teja Oblak a szlovén nemzeti csapatban parádézott (a franciák elleni bravúrgyőzelem során 18 pontot dobott, és 10 gólpasszt is kiosztott), öten pedig Székely Norbert szövetségi kapitány keretében kaptak helyet. Közülük hárman kerültek be a kiválasztott tizenkettő közé: Studer Ágnes az oroszok és a litvánok elleni selejtezőn is remekelt (előbbin 12, utóbbin 14 pontig jutott), Theodoreán Alexandra elsősorban védekezésben segített sokat. Valamennyien élményekkel felvértezve tértek vissza csapatukhoz.

Mansaré Manty Anna ugyan bekerült a szűk keretbe, de pályára nem lépett, Bálint Réka és Gereben Lívia pedig tartalékként a lelátóról figyelte a társakat.

A zalaiakat ősszel nagyon simán, 81–49-re verte meg KSC, Bálint Réka (24/18), Studer Ágnes (11/6) és Krnjics Szara (10) voltak a legjobbak, de igazából a nagyszerű védőjáték döntött el mindent.

A Zete 14 lejátszott mérkőzést követően 9 győzelmet és 5 vereséget számlál. Erejüket mutatja, hogy a DVTK-t egyszer, a PEAC-ot pedig már kétszer is legyőzték.

A mai házigazdánál az osztrák Sigi Koziarra (13.2 pont, 4.9 lepattanó, 2.1 labdaszerzés), valamint a két amerikaira, Nadia Parkerre (10.6 pont, 7.4 lepattanó) és Chucky Jefferey-re (15.1 pont, 3.9 lepattanó, 2.2 labdaszerzés) kell nagyon odafigyelni. Illetve arra az Őri Györgyire, aki két éve még Szekszárdon játszott, és a zalaiaknál szinte újjászületett: átlagban 8.6 pontnál és 5.7 lepattanónál jár.

„Egy nagyon jó erőkből álló csapathoz látogatunk – vezette fel az összecsapást Szabó Noémi. – A csapat nagyon sokat készült a zalaiak elleni meccsre, amit szeretnénk megnyerni. Négy nagyon jó légiósuk van, és a korábban nálunk játszó Őri Györgyi is szenzációs formában kosarazik. Kemény meccsre számítok, amelyen nagy szükségünk lesz szurkolóink támogatására. A drukkereinknek ingyenes busz indítunk (a járat 13 órakor a Garay-gimnázium parkolójából vág neki az útnak), remélem sokan elkísérnek bennünket, mert meg akarjuk őrizni hibátlan mérlegünket, és újabb lépést szeretnénk tenni az alapszakasz-győzelem felé” – zárta.

A zalaiak elleni meccsen mutatkozik be a KSC-ben a portugál hátvéd, Márcia Costa, akit a szerződése szüneteltetését kérő szlovén Maja Erkic helyére igazolt le a KSC a korábbi Európa-kupa-rivális Gdessa Barreirótól.

Női NB I, 17. forduló ZTE NKK–Atomerőmű KSC Szekszárd. Zalaegerszeg, városi sportcsarnok, szerda, 17 óra. V: Pálla, Győrffy, Kulcsár.