Második felkészülési meccsén is ikszelt a Paks

Több helyzete a Paksnak volt, végül mégis be kellett érnie az 1–1-es döntetlennel a Kaposvári Rákóczi elleni pénteki felkészülési mérkőzésen.

Három nap alatt második mérkőzését játszotta a Paksi FC, amely a szerdai, Ferencváros elleni idegenbeli 0–0-t követően az OTP Bank Liga sereghajtóját fogadta. Az atomvárosi klub honlapjának beszámolója szerint – a listavezetővel szembeni találkozóhoz hasonlóan – zárt kapus mérkőzésen a hazaiak kezdeményeztek többet, s negyedóra játék után, Bertus Lajos szögletéből Szabó János fejelt a kapuba. Sokáig nem örülhettek a paksiak, a vezetőgól után egy perccel Nagy Richárd húszméteres, életerős lövésével egalizáltak a vendégek.

A gyors gólváltás jót tett az egyébként sem rossz iramnak, szétszakadt a pálya, mindkét tizenhatos előterében alakultak ki gólszerzési lehetőségek. A második játékrész szinte csak a paksiakról szólt, legtöbbször beadásokból veszélyeztették a Rákóczi kapuját, de a bent érkező társak pontatlanul fejezték be a kínálkozó lehetőségeket, így be kellett érniük a döntetlennel. Ami viszont örömteli, hogy sérüléséből felépülve Bartha Lászlóra, Szakály Dénesre és Szélpál Norbertre is számíthatott Osztermájer Gábor vezetőedző, ahogy az egyaránt 17 éves Debreceni Ákos és Szendrei Ákos is lehetőséghez jutott.

A két csapat június 17-én, szerdán szintén megmérkőzik egymással Pakson, akkor viszont már bajnoki pontokért fog menni a csata. Előtte viszont jövő héten szerdán az Újpest vendége lesz felkészülési mérkőzésen Osztermájer Gábor együttese. A május 30-i bajnoki folytatáskor a MOL Fehérvár FC látogat a Fehérvári útra.

Egy gól itt, egy gól ott

Paksi FC–Kaposvári Rákóczi FC 1–1 (1–1)

Felkészülési mérkőzés. Paks, Fehérvári úti stadion.

Paks: Rácz (Holczer, a szünetben) – Kulcsár D. (Osváth, a szünetben), Poór (Szélpál, a szünetben), Gévay (Kelemen D., a szünetben), Szabó J. (Báló, a szünetben., Debreceni, 75.) – Kecskés T. (Windecker, a szünetben), Bertus (Balogh B., a szünetben), Bartha (Szendrei, 30., Sajbán Máté, 60.) – Hahn (Bor, 60.), Böde (Szakály D., a szünetben), Könyves (Haraszti, a szünetben).

Gólszerzők: Szabó J. (15.), illetve Nagy R. (16.).