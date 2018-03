Szenzációs győzelmet aratott az Atomerőmű SE

Bravúros győzelmet aratott az Egis Körmend ellen az Atomerőmű SE a férfi NB I szerdai meccsén (92–73), így tovább él a reménye, hogy ott legyen a felsőházi rájátszásban.

Milyen különös az élet. Amikor öt és fél évvel ezelőtt Morgen Ferdinánd, az Atomerőmű SE tehetséges válogatott centere elhunyt, csapata két napra rá hazai bajnokit játszott és 95–76-ra le is győzte a Zalaegerszeget. Most édesapját, Morgen Frigyest gyászolja a klub és a hazai kosárlabda társadalom, s két nappal a legenda halála után ismét bajnoki várt a paksi együttesre.

A mintegy ezer szurkoló döbbenten hallgatta, ahogy a szpíker sorolta a 61 évesen elhunyt, egykori kedvenc eredményeit. Még ma is nehezen hiszik el a szurkolók, hogy egy ekkora, életerős ember szíve egyik pillanatról a másikra megállt.

Az Egis Körmendet karácsony előtt idegenben megverte az ASE (94–91), amely a „visszavágónak” is úgy futott neki, hogy újfent véghezviszi a bravúrt. Az első negyed után nem úgy tűnt, hogy ez sikerül Eilingsfeld Jánoséknak, mert a kezdeti puhatolózás után a Körmend ritmust váltott, Ferencz Csaba gyors egymásutánban bevágott három triplát, s máris tetemes volt a vasi előny. Négy napja a MAFC-tól harminckét pontot „szedtek be” egy negyed alatt a paksiak, s a huszonnyolc sem ígért sok jót. Mégis megfordult minden a második tíz percben: a Körmend leblokkolt, hat másodperc híján négy percig képtelen volt betalálni, a 16–0-s rohamot kivágó ASE pedig fordított (31–28) és érezhetően lélektani előnybe került.

A nagyszünet sem törte meg a paksi lendületet, 8–0-val kezdtek Teo Cizmic tanítványai. Már nyoma sem volt az első negyed körmendi játékának. Olyan dolgokat csináltak Ricky Tarranték, mintha nem is egy, az alapszakasz első helyéért harcoló riválissal játszottak volna. A záró felvonásnak tíz pontos előnnyel ment neki az ASE, de gyorsan tizenhét lett belőle, s 78–61-nél talán már egy kicsit a reményét is elveszítette a Körmend. Az ASE három perccel a vége előtt már 22 ponttal (85–63) is vezetett, semmi sem veszélyeztette a győzelmét. Másfél perccel a vége előtt már zúgott a „Szép volt fiúk!”

Ha ezt Morgen Frigyes láthatta volna…

Férfi NB I, alapszakasz, 24. forduló

Atomerőmű SE-EGIS-Körmend 92–73 (18–28, 27–17, 26–16, 21–12). Paks, 1000 néző.

ASE: Hinds 10/6, TARRANT 14/3, BARNIES 16/3, EILINGSFELD 17/3, GUINN 19/9. Csere: Ruják 7/3, Ogunyemi 2, Medve 3/3, Garamvölgyi 4/3, Pajor, Szalai, Gulyás M. Edző: Teo Cizmic.

Körmend: WRIGHT 6, Hollins 5/3, FERENCZ 20/18, Davis 9/3, Horti 4. Csere: Fanning 12/3, Tuoyo 5, Halász Á. 4, Csorvási 6, Németh Á., Márton Á 2. Edző: Gasper Potocnik.