Maximumra lesz szükség a sikerhez

A legjobb formában lévő csapatot fogadja a címvédő a megye egyes bajnokság rangadóján, vagyis a Bonyhád VLC a Dombóvár FC-t látja vendégül a 8. fordulóban.

Bonyhád Völgység LC–Dombóvár FC

Október 5., szombat, kezdés: 15 óra

Előző három meccsét megnyerte a Dombóvár FC, amely a Tamásiban aratott parádés, 5–2-es sikerével üzente meg riválisainak, hogy az idei szezonban ellentmondást nem tűrően aranyéremre tör. Kardos Ernő együttese van jelenleg a legjobb formában, kilenc pontot gyűjtött be az előző három körben, miközben a két veretlen, az éllovas Bátaszék SE valamint a mostani házigazda Bonyhád VLC „csak” hetet tett az eddigi pontjaihoz.

Vérbeli rangadó lesz a szombati meccs a Sport utcában, ahol a hazai pálya előnye miatt a BVLC számít esélyesebbnek, de a dombóváriak tamási fellépése bizonyította, hogy a DFC bármire képes lehet. A két csapat elmúlt három évi mérlegét összevetve azt láthatjuk, hogy kiegyenlítettek lettek az erőviszonyok: három meccset nyert a BVLC, hármat nyert a DFC, egy alkalommal pedig döntetlenre végeztek.

Igaz, Bonyhádon a hazaiak kétszer is 2–0-ra nyertek az előző három összecsapásuk közül, a dombóváriak egy alkalommal értek el 2–2-es döntetlent. A legutóbbi bonyhádi összecsapásukat Sárközi János duplájával nyerték meg a hazaiak. A csatár azóta már távozott (Nagymányokon játszik), ahogy az akkori BVLC-ből heten már biztosan nem lépnek pályára. Igaz, a Dombóvár sem az a csapat már, amelyik akkor szerepelt, náluk négy olyan futballista van, aki már nincs a keretben. Egy szó, mint száz, érdemes lesz kilátogatni szombaton 15 órakor a felújítás előtt álló sporttelepre, mert az izgalom garantált.

A maximum kell a dombóváriak ellen

„A Puskás Akadémia elleni kupameccsünkön korán gólt kaptunk, amivel nagyjából el is dőlt a továbbjutás – mondta Köllő Roland, a bonyhádiak edzője. – A védekezésben elkövetett hibáink nagyon zavartak mindenkit, ugyanakkor a játékunkban voltak olyan elemek, amik jók voltak, sajnálom, hogy nem tudtunk gólt szerezni. Ezek a gólok jöttek a hétvégi bajnokinkon, annak örülök, hogy nyolcszor is bevettük a szedresiek kapuját, ám azt is látni kell, hogy a vendégcsapatnál sokan hiányoztak, ráadásul több gólunk is kapu előtti kavarodásból született. A bekapott gólok miatt viszont nagyon mérges voltam, hiszen amatőr hibák előzték meg azokat.

Nagyon várjuk a dombóváriak elleni rangadót, mindenki átérzi a meccs fontosságát. Kétszer is láttam a Dombóvárt, Tamásiban is ott voltam. Nagyon komplett csapatnak tűnnek, nehéz dolgunk lesz ellenük, mindenkinek a maximumot kell nyújtania ahhoz, hogy otthon tartsuk a három bajnoki pontot. Nagyon szeretnénk megnyerni a meccset, mert ott akarunk maradni a tabella legelején. Nincsenek sérültjeink, Pfaff Ferenc is felépült, bizakodva várjuk a mérkőzést” – tette hozzá Köllő Roland.

Az osztály két legjobb csapata találkozik

„A bajnokság elején nehezen álltunk össze, de az elmúlt fordulókban egyre jobb lett a játékunk, az elmúlt héten pedig három meccsen kilenc pontot gyűjtöttünk – mondta Kardos Ernő, a dombóváriak edzője. – Látszik, hogy a játékosok önbizalmának jót tettek ezek a sikerek, felkészülten várjuk a bonyhádi rangadót.

Azt gondolom, hogy az osztály két legjobb csapata fog játszani, ha a szebbik arcunkat mutatjuk, és azt a szervezett játékot nyújtjuk, amit Tamásiban vagy Tolnán, akkor akár a három pontot is elvihetjük. Tisztában vagyunk a bonyhádiak erősségeivel, tudjuk, hogy kik a kulcsembereik, akikre figyelnünk kell, őket kell kikapcsolnunk, és ki is fogjuk őket kapcsolni. Ugyanúgy készültünk a rangadóra, ahogy a többi bajnokira, azzal a különbséggel, hogy most egy kicsit jobban feltüzeltem a játékosokat. Pénteken már csak az utolsó simításokat kell elvégeznünk.

Egy futballista azért focizik, hogy ilyen rangadókon pályára léphessen, remélem, hogy mindenki élvezni fogja a meccset. Háromesélyes a találkozó, bármi lehet a vége. Csak kisebb sérülések zavarták a munkát, de mindenki játszani akar. Androsics András mostanra teljesen felépült, már teljes értékű harcos” – tette hozzá Kardos Ernő.

…és a többiek

A másik négy párharc egyike sem tűnik rangadónak első ránézésre, de a Majos–Tevel völgységi ütközetből lehet pikáns csata, és a kakasdiak is képesek meglepni a Tamásit.

A 8. forduló további meccsei, szombaton: Bátaszék SE–Szedresi SE 15 óra. Esélyek: 80%, illetve 20%. Tamási 2009 FC–Kakasd SE 15 óra. Esélyek: 60%, illetve 40%. Vasárnap: Majosi SE–Tevel Medosz SE 15 óra. Esélyek: 60%, illetve 40%. Dunaföldvári FC–Tolna VFC 15 óra. Esélyek: 20%, illetve 80%.

A góllövőlistán

11 gólos: Jammeh Haruna (Tamási), 7 gólos: Csigi Ádám (Bonyhád), 6 gólos: Keczeli Krisztián (Dombóvár).