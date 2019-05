McCall második szezonja Szekszárdon a beilleszkedés időszaka volt

Erica McCall a második szezonját fejezte be nemrég Magyarországon, a női kosárlabda NB I-ben szereplő Atomerőmű KSC Szekszárd játékosaként. Az amerikai sportoló az előző évhez hasonlóan idén is beszámolt a tapasztalatairól, a beilleszkedésről, barátságokról és Szekszárdról az Egyesült Államok egyik internetes újságjának, a womenshoopsworld.com- nak.

A bejegyzést Murvai Szabolcs, a KSC Szekszárd technikai vezetője fordította magyarra, a szöveget szerkesztve közöljük:

“Nos, a második tengerentúli évadom a végéhez közelít, és áldottnak érzem magam, amiért sokat fejlődtem, beilleszkedtem és – ami a legfontosabb – egészséges vagyok. Tavaly írtam már a szekszárdi élményeimről, akkor „A növekvés idénye” címet adtam a cikkemnek. Most, a második szezonom végén „A beilleszkedés ideje” lehet az írásom címe. Amikor elkezdtem mérlegelni, hogy visszatérjek-e korábbi európai klubomhoz, elsőként az anyagiakat tartottam szem előtt. Számolgattam, hol mennyit keresnék, mi lenne a legjobb, ám a számok analizálása közben rájöttem, hogy mélyebben kell ezt átgondolnom, hiszen a pénz nem minden. Amikor Európába jöttem, sok szörnyűséget hallottam más játékosok viszontagságairól. Volt olyan amerikai kosárlabdázó, aki közel egymillió dollárt keresett, de abszolút keserű volt az élete, már szezon közben elvágyódott, a végén pedig meg sem fordult a fejében, hogy visszatérjen.

Tudom, hogy én nem érek egymilliót, de szerintem a fenti történet is jól mutatja, nem az a legfontosabb, hogy mennyi pénzt keresel, a boldogságod és a mentális egészséged sokkal lényegesebb, és ezt teszed kockára, ha negatív környezetben vagy. Miután átgondoltam mások történeteit, rájöttem, hogy mennyire ritka is az én helyzetem itt, a tengerentúlon. Ugyanis szeretem a csapattársaimat, szeretek velük lenni a pályán és azon kívül is, szeretek az edzőm kérésének megfelelően játszani, szeretek a nyugodt és békés kisvárosban élni, ahol rendre időben ki is fizetnek. Tudtam, hogy ez a szituáció eléggé ritka. A kosárlabda, az anyagiak és a környezet egyaránt hozzájárultak ahhoz, hogy úgy döntsek, vissza kell térnem Szekszárdra; ahogyan apám mondaná, ami nem romlott el, az nem igényel javítást.

Noha élveztem az első évet, azért szerettem volna egy-két változást a második szezonra, főleg ami az életkörülményeimet illeti, ami még élvezetesebbé teszi az ittlétet. Elsőként egy automata váltós autót. Noha hozzászoktam a gyalogláshoz, sőt néha még jól is esett a séta, szükségem volt a saját járműre, hogy még többet láthassak ebből a gyönyörű városból, és hogy megismerhessem az országot, amit második otthonomnak tekintek.

A következő a kívánságlistámon egy kicsit nagyobb lakás volt. Tavaly egy kollégium-szerű kis lakásban éltem, kis fürdővel, egy félig felszerelt konyhával, rendes bútorokkal – szóval nem panaszkodhattam, mert végre nem volt szobatársam –, de év végére úgy döntöttem, hogy a második szezonra kicsit jobb körülmények közé szeretnék kerülni. Ma egy nagyszerű tágas lakásban vagyok, és egy vadonat új Suzuki városi terepjárót vezetek. A kocsim, Penny (mivel olyan szép bronzszínű, mint egy penny pénzérme) megváltoztatta az itteni létemet – eljutottam más városokba, láttam ismerősöket, barátokat játszani, felfedeztem a főváros, Budapest szépségeit –, ezért örökké hálás leszek neki.

A lakásomban nagyobbak a szobák, rendelkezésemre áll egy rendes konyha, így most már megfelelő körülmények között fogadhatok vendégeket, sőt, a szezonban Hálaadás-napi vacsora is volt nálam. Visszatekintve, ezeket a dolgokat nem biztos, hogy ilyen nagyra tartanám, ha nem tapasztaltam volna meg az első év „egyszerűségét”.

Egy másik fontos része az itteni tapasztalataimnak, ami hozzájárult jólétemhez, hogy közelebb kerültem a csapattársaimhoz, és most már nagyon jó barátokként tekintek rájuk. Tavaly is jól éreztem magam, de egyedüli amerikaiként, angolul beszélőként adódtak kellemetlen pillanatok. A többiek egy nyelvet beszélnek, volt egy kis klikkesedés is a nyelv miatt, és ezért sokszor egyedül maradtam a telefonommal. Most is én vagyok az egyetlen amerikai, de idén több idegenlégiós érkezett, svéd, horvát és ausztrál csapattársam is van, így az angol lett a közös nyelvünk.

Szerencsére sokkal több a kommunikáció, és nagyon élvezem a társaságot – tavaly nem nagyon lógtam együtt a többiekkel a csapatprogramokon kívül, de idén igazi barátokra leltem. Amikor csak egy kicsit is unatkozom, vagy csak mennék valamerre, bármikor számíthatok rájuk. Ivana Dojkic és Mansaré Manty a legközelebbi barátaim, gyakran együtt eszünk, kávézunk, vagy csak egyszerűen beszélgetünk; az ilyen csapattársak miatt érzem otthon magam, szerencsés vagyok.

A helyiekkel is sokkal gördülékenyebben megy a kommunikáció, a magyar nyelvtudásom is sokat gyarapodott, sokan meg is lepődtek ezen. Ismerem a számokat, utcákat, színeket, sőt, mostanra már tudok ételt is rendelni magyarul. Van már magyar „anyukám és apukám”, akiket tavaly szereztem. A törszszurkoló házaspár sokszor segít nekem, elhalmoznak szeretettel és törődéssel, étellel és gyógyszerrel, ha szükséges.

A szurkolók még mindig olyan vehemensek, mint tavaly, és igazán támogatják a csapatot – bárkivel megküzdenek, ha kell, a szó szoros értelmében. A többi helyi emberen úgy vettem észre, hogy már kevésbé tűnik fel nekik egy fekete lány látványa; lehet, hogy még mindig feltűnő vagyok, de már nem érzem azt a furcsa érzést, mint amikor idekerültem. A napokban az egyik csapattársammal sétálva ő megjegyezte, hogy bámulnak az emberek, de nekem nem tűnt fel a dolog. Tavaly voltak pillanatok, amikor nem így éreztem, és az nem esett jól. De mostanra úgy érzem, abszolút nem érdekel, ha néznek, hiszen büszke vagyok a bőrszínemre, akármi is történik.

Az, hogy visszaértem a KSC szekszárdhoz, jelentős előnyökhöz juttatott, mivel nem kellett új helyzethez alkalmazkodnom, ismertem az edzőt, a csapat stílusát. Tavaly majd’ egy hónapba telt, mire belerázódtam az itteni játékstílusba, mivel itt sokkal fizikálisabb a kosárlabda, mint Amerikában. Sokszor frusztrált is voltam amiatt, hogy a dolgok, amiket egész életemben gyakoroltam, itt nem működnek… Idén teljesen más volt a történet, statisztikailag és úgy általánosságban is sokkal jobban ment a játék, különösen a fontos, szoros meccseken. Minden meccsen 10 pont fölé jutottam, és olyan is volt, hogy nem hibáztam dobást sem! Ez számomra nagy siker, a fejlődés jele, nem csak a kosárlabda tudásomban, hanem a magabiztosságomban is. A korábbi évek szenvedései nélkül biztosan nem lennék olyan jól képzett, magabiztos és erős kosaras, mint amilyen lettem.

Bár a kosárlabda folyamatosan jól ment, az egészségemben akadtak hullámvölgyek. Ebben az idényben sajnos alkalmam nyílt megismerni olyan fájdalmakat, amely egy megrándult térddel, vádli húzódással, gyomorfertőzéssel jár. Sosem volt még ennyi bajom, és ez szellemileg is legalább annyira megviselt, mint testileg. Edzéseket, mérkőzéseket kellett kihagynom, és nehezemre esett elfogadni a tényt, hogy nem tudok segíteni a csapatnak a pályán. Azon is sokat aggódtam, hogy vajon visszanyerem-e a formámat, vagy a túl sok pihenéstől berozsdásodnak-e a képességeim.

Istenben bízva tudtam, hogy a megfelelő motivációval erősen, gyógyultan fogok ezekből kilépni. Türelmet kellett gyakorolnom, és olyan tudatállapotba helyeznem magam, hogy jó társként a csapat hasznára válljak. A sérülések, betegségek sosem kellemesek, de a megfelelő hozzáállással sokkal könnyebb túllendülni rajtuk. Szerencsére az orvosi stáb segítségével most egészséges vagyok, és csak a játékra fókuszálhatok.

Nem is olyan régen egy gyomorfertőzés miatt kórházba kerültem Szekszárdon. Először voltam külföldi kórházban, és nagyon megrémültem. De amikor bejött a nővér, aki jól beszélte a nyelvemet, és kedvesen elmagyarázta, mi történik majd és melyik gyógyszert miért kapom, teljesen megnyugodtam. Sőt, a kórházba kerülésem után nem sokkal meglátogatott az edzőm is egy órára, a társaim is, sőt, a klubelnök maga főzött nekem diétás ételt. Számtalan SMS-t is kaptam a társaimtól, ezek sokat segítettek, hogy visszanyerjem az erőmet. Tudtam, hogy amit akkor tapasztaltam, az nagyon különleges volt.

A szeretet és a kényelem, amit itt kapok olyan dolgok, amikről sok játékos csak álmodozik – én viszont a saját bőrömön érezhetem minden áldott nap. Sosem gondoltam volna, hogy valaha otthonomként tekintek majd egy másik országra; de lám, most itt írok Szekszárdról, és elérzékenyülök, ha visszagondolok az itt töltött időre, emlékekre.

Kosárlabda, a Te áldásod, hogy ilyen csodás helyekre, ilyen csodás emberek közé is eljuthattam! Ezért mindig hálás leszek!”