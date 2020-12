Meccsről meccsre javulnak a paksiak

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Háromról négyre lépett szerdán Zalaegerszegen az Atomerőmű SE NB I-es férficsapata. Dzunics Braniszlav gárdája az újrakezdés óta megállíthatatlan, mindegyik meccsét megnyerte. Ráadásul nemcsak nyernek a paksiak, hanem egyre látványosabban is kosárlabdáznak. „A védekezésünk stabil volt az egész meccsen és támadásban bementek a nehéz dobásaink is. Úgy gondolom megérdemelten nyertük meg a meccset” – mondta az összecsapás után a piros-kékek edzője.

Az ASE erőt demonstrált Zalaegerszegen (93–66 lett a vége), minden mutatóban felülmúlta a hazaiakat, ráadásul több kiváló egyéni teljesítmény is akadt a négyszeres magyar bajnoknál. Az egyik legjobb Ian Baker volt, aki 25 pontot szerzett – a legjobb játékát nyújtotta, amióta Pakson kosarazik.

„Egész jól játszottunk csapatként és nagy százalékban megvalósítottuk, amit edzőnk elképzelt, és amit a héten gyakoroltunk” – mondta szerényen az amerikai kisember. A másik kulcsszereplő pedig az a Winston Shepard volt, aki az újrakezdés óta minden egyes meccsen elérte a 15 pontot (a PVSK, a Szeged és a ZTE ellen épp ennyinél állt meg, a Jászberénynek pedig 18-at szórt).

Neki ma, az Alba Fehérvár otthonában is kulcsszerepe lehet, már csak azért is, mert az ASE előtt épp az Alba volt a másik magyar csapata, ráadásul nem is ment neki rosszul a játék, hiszen 26 mérkőzésen 10,7 pontot, 5,8 lepattanót és 2,6 gólpasszt átlagolt.

Micsoda véletlen egybeesés, hogy akkor is Dzunics Braniszlav volt az edzője…

Az Alba idén még csak négy bajnokit játszott le, s bár erős csapat, ha az ASE úgy kosarazik, mint Zalaegerszegen, akkor senki sem veheti el tőlük a zsinórban ötödik sikert.

Tippmix Férfi NB I, a 13. fordulóban

Alba Fehérvár–Atomerőmű SE

Székesfehérvár, Alba Regia Sportcsarnok, szombat 17.15 óra). Vezeti: Kapitány Gellért, Goda László, Pozsonyi László.

A találkozó zárt kapus lesz, és az M4 Sport közvetíti.

Tippmix Férfi Kosárlabda NB I.

1. Szombathely 4 4 0 380–326 1,00 2. Atomerőmű 10 8 2 858–755 0,90 3. Szolnok 5 4 1 415–365 0,90 4. Körmend 8 6 2 656–597 0,88 5. Fehérvár 4 3 1 350–324 0,88 6. Szeged 10 6 4 850–782 0,80 7. Debrecen 9 5 4 754–747 0,78 8. Sopron 8 4 4 672–673 0,75 9. Pécs 7 3 4 611–631 0,71 10. Kecskemét 6 2 4 452–474 0,67 11. Oroszlány 10 3 7 844–859 0,65 12. Kaposvár 9 2 7 667–731 0,61 13. Zalaegerszeg 6 1 5 463–561 0,58 14. Jászberény 6 0 6 443–590 0,50

Borítóképünkön: Winston Shepard erős pontátlagot hoz eddig