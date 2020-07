Meccsről meccsre javulnak a tolnaiak

Egy győzelem és három vereség a Tolna-Mözs női csapatának mérlege az élvonalbeli bajnokság nyitóhétvégéjén. Folytatás szombaton Balatonlellén.

Újonc létére kiválóan kezdte az NB I.-es idényt a Tolna-Mözs együttese, amely a tornát elsősorban az ősszel rajtoló futsalbajnokság felkészülésének szánja. Az Ács Gábor irányította fiatal gárda nyitómérkőzésén rögtön elkapta a Nyírség csapatát (3–2).

A folytatásban azonban nem sok babér termett a tolnaiaknak, előbb az NB II.-es futsalbajnokságot toronymagasan vezető (a koronavírus-járvány miatt bajnokot nem avattak) Budaörs – Lupa Beach Budaörs Futsal néven – gyűrte le őket 3–1-re, majd jött a Ziccer NLSE elleni nagyobb arányú zakó (1–6), végezetül pedig a korábbi tolnaival, az elmúlt idényt viszont már az Astránál töltő Varga Adélt a soraiban tudó Keresztes Lovagokkal szembeni vereség (1–3).

– Elégedett voltam a mutatott játékkal, többnyire szépen végrehajtottuk a taktikai variációkat, de nem szabad elfelejteni, hogy ezzel a sportággal mi még csak most ismerkedünk – kezdte értékelését a tolna-mözsiek edzője. – Mégis hiányérzetem van, hiszen sokkal több helyzetet alakítottunk ki ellenfeleinknél, de azok kihasználásában kifejezetten gyengék voltunk. A helyzeteinkkel pazarlóan bántunk, ennek tudhatók be a vereségek. Habár az első, győztes mérkőzés után háromszor is vereséget szenvedtünk, azt gondolom, hogy mérkőzésről mérkőzésre, edzésről edzésre javul a teljesítmény, és ha meglesz a megfelelő rutin, jönni fognak az eredmények is.

A lellei Napfény Strandon rendezik hétvégén a 3. és 4. forduló mérkőzéseit is. A tolna-mözsiek szombaton 12.04 órakor a MOL Fehérvár FC-vel csapnak össze, 14.16 órától pedig a Kelen SC vár Wiesner Dalmáékra, akik a zárókör nyitómérkőzésén, vasárnap 9 órakor a Metis NFC ellen lépnek homokra. Az utolsó találkozójukat 12.04-kor az újonc DEAC-cal játsszák.