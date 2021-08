Még ma is nehezen hiszik el, hogy bronzot szereztek

Holcz Rebeka és Miklós Melinda legszebb álma vált valóra azzal, hogy bronzérmet nyertek a magyar válogatott tagjaként a debreceni U19-es világbajnokságon. Az Atomerőmű KSC Szekszárd tehetségei még mindig nem hiszik el, hogy milyen nagy tettet vittek is véghez.

Ezt ne hagyja ki! Gimnáziumban hódít a genderideológia

Az Atomerőmű KSC Szekszárdnál folyó magas színvonalú szakmai munka újabb ékes bizonyítéka, hogy két saját nevelésű lány, a tizenhetedik születésnapját júniusban ünneplő Holcz Rebeka és a tizennyolcadik születésnapját majd októberben ünneplő Miklós Melinda is remek teljesítményt nyújtott a magyar válogatottban. A Cziczás László dirigálta együttes – amelynek stábjában ott volt másodedzőként Horváth Zsófia, gyúróként pedig Fekete Krisztián – a bronzmeccsen Malit verte 88–67-re. Az arany az ausztrálokat 70–52-re legyőző amerikaiaké lett.

„Úgy vártuk ezt a világbajnokságot, hogy szeretnénk bejutni a legjobb nyolc közé – mondta lapunknak Miklós Melinda. – Azt álmainkban sem gondoltuk volna, hogy bronzérmet szerzünk. Nem azért, mert nem bíztunk magunkban, hanem azért, mert egy ilyen erős mezőnyben már a nyolcba kerülés is nagy dolog lett volna. Aztán ahogy fogytak a meccsek, úgy rázódtunk össze egyre jobban, nagyon sokat fejlődtünk, és amikor nagyon kellett, akkor mindig nyerni tudtunk. Ez az eredmény az egész csapat, az egész nemzet számára egy hihetetlen eredmény, igazából a mai napig nem fogtam fel, hogy mit is értünk el” – fogalmazott Miklós Melinda, aki meccsenként átlagban 5,3 ponttal, 2,7 lepattanóval és 2 gólpasszal segítette a csapatot. Saját teljesítményéről azt mondta, hogy aki ismeri őt, az tudja, hogy sosem elégedett önmagával, mert mindig lehet jobbnak és jobbnak lenni, de nagyon nagy tapasztalat volt neki ezen a világbajnokságon szerepelni, és reméli, hogy klubjában még jobb teljesítményt fog majd nyújtani, mint az előző idényekben.

„Igazából már az is csodálatos dolog volt, hogy bejutottunk a legjobb nyolc csapat közé, az pedig csak plusz, úgymond hab a tortán, hogy érmet is tudtunk szerezni – tekintett vissza a tornára Holcz Rebeka. – Álmunkban sem gondoltuk volna, hogy ilyen eredménnyel tudunk zárni, de végtelenül boldogok vagyunk, hogy így alakult. Számomra mindegyik mérkőzés óriási élményt jelentett, de az, hogy az amerikaiak ellen is játszhattam, nagyon nagy dolog. Végig élveztem a tornát, de szerintem mindenki így volt vele, hiszen nem mindig adatik meg az ember életében, hogy egy világbajnokságon részt vehessen. A pályán belül és a pályán kívül is egy összetartó családot alkottunk, a másfél hónap alatt nagyon összekovácsolódtunk, s ez meg is látszott a teljesítményünkön. Személy szerint nekem óriási lökést ad, hogy ott lehettem Debrecenben, hiszen még soha nem szerepeltem vb-n. Ráadásul két évvel idősebbek között mutathattam meg magam, ami nagyon nagy dolog” – tette hozzá a Decsen élő lány, aki átlagban 4,3 pontot, 1,9 lepattanót és egy gólpasszt íratott fel meccsenként a statisztikai lapjára.