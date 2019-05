Megdőlhet a részvételi rekord a futóversenyen

Jubileumához érkezett az ország egyik legnehezebb félmaratoni versenye, X. Tolle Borvidék Félmaraton.

Előzetesen több mint kétezren regisztráltak, ez abszolút rekord – mondta Márkus István főszervező. Szombaton a helyszínen még maximum kétszázan jelezhetik részvételi szándékukat, így egészen biztos, hogy a jubileumi megméretésen megdől a részvételi rekord.

A verseny leghosszabb, 30 kilométeres távján indulókra több domb és a kilátó megmászása vár, a szintkülönbség körülbelül 750 méter lesz, a folyadékbevitelre hét frissítő állomáson ügyelnek majd a segítők. A viadal útvonala a borvidék belsejében, a présházak között kanyarog majd, ahol vendégszerető és türelmes szekszárdiak, pincetulajdonosok biztatják a futókat, és kínálják a frissítő fröccsöt.

Akinek sok a félmaraton plusz, teljesítheti az útvonalat két- és háromtagú váltóban, vagy választhatja a 22 kilométeres klasszikus félmaratoni, esetleg a 16 és 11 kilométeres „rövid távot”, de indulhat a 5,7 kilométeres városi körön is – tette hozzá Márkus István. A gyerekeknek a „nagyok” előtt 13 órától 1 kilométeres külön versenyt indít a szervező Borvidék Futóegyesület.

A rajt és cél helyszíne a Béla király téren lesz: a rajtpisztoly 14 órakor dördül el. A rajtcsomagban minden résztvevő – reflektálva a tavalyi évben beérkező reklamációkra – az Eszterbauer Borászat Öröm rozéját kapja.

A főszervező szerint folyamatosan emelkedik a szekszárdi és környékbeli futók létszáma. Örvendetes az is, hogy a családi váltók mellett egyre több cégvezető gondolja úgy, hogy csapatépítő tréningnek sem utolsó az esemény. A viadal résztvevői a remek hangulat mellett a futókat végig biztató helyiek szeretetére és néhány extra frissítő pontra is számíthatnak a hivatalos hét állomás mellett. Az ország egyik legnehezebb versenye komoly erőpróbát jelent a felkészült futóknak is.

A bátrak nem lesznek egyedül: több mint kétszáz civil önkéntes segédkezik majd abban, hogy a lebonyolítás zökkenőmentes legyen. Mellettük természetesen rendőrök és polgárőrök dolgoznak majd a háttérben.

A versenyt megelőző este a Vármegyeházán tartandó tésztapartin, szombaton pedig a Bodri Pincészet és Optimus Étteremben zenés after partyn lazíthatnak a futók, ahol a Veracruz zenekar zenél majd. További információ a www.borvidekfelmaraton.hu honlapon.

Az elmúlt két év abszolút győztesei, 2018, nők: 1. Cseke Lilla 2:43:51, 2. Katona Éva 2:54:45, 3. Csatári Mónika Melitta 2:55:58. Férfiak: 1. Orsós Zoltán 2:03:13, 2. Zsigmond Előd 2:11:08, 3. Pintér Tibor 2:24:06. 2017, nők: 1. Huzsvay Edit 02:21:43, 2. Katona Éva 02:28:00, 3. Cseke Lilla 02:30:50. Férfiak: 1. Orsós Zoltán 01:56:06, 2. Czencz Péter 02:03:57, 3. Szunyogh Péter 02:08:17.