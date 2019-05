Megint kevésen múlott, de ezúttal sem sikerült

A harmadik meccsen sem sikerült nyernie az Atomerőmű SE-nek a Szolnoki Olaj ellen, így a címvédő jutott be a négy közé a férfi kosárlabda NB I-ben.

A pénteki találkozó is olyan volt, mint az előző kettő: végletekig kiélezett, amelyen az utolsó pillanatokig nem lehetett tudni, hogy mi lesz a vége. És a Paksnak ugyanúgy volt esélye, ahogy volt múlt szombaton és volt múlt kedden is, de megint egy hajszálnyi hiányzott. Egy pontos dobás, egy lepattanó, vagy egy labdaszerzés, ahogy hiányzott az első két meccsen is.

Pedig a szünetben, amikor 51–38-ra vezetett az Atom, úgy nézett ki, hogy sikerül nyerni, sikerül szépíteni, és visszahozni Paksra a párharcot, de aztán jött a pihenő, ami egy kicsit kizökkentette az atomosokat az eddigi ritmusbólt. Az Olaj egy 17–0-s rohammal megfordította az állást, s bár innen is volt még visszaút az ASE-nak, a végjátékban nem jöttek azok az extra dobások, amik jöttek szolnoki oldalon. A négy közé az Olaj jutott be, de annyira kicsi volt a különbség, hogy ez a párharc másképpen is alakulhatott volna.

Férfi NB I, negyeddöntő, 3. mérkőzés

Szolnoki Olaj KK–Atomerőmű SE 92–87 (23–27, 15–24, 31–18, 23–18)

Szolnok, Tiszaligeti Sportcsarnok, 1600 néző.

Vezette: Győrffy P. A., Tőzsér D. K., dr. Mészáros B.

Szolnoki Olaj: VOJVODA 14, Airington 10/3, Rudner 11/6, N. MILOSEVICS 23, TÓTH Á. 15. Csere: Malesevics 7, Kovács P. 10, Andrics 2. Vezetőedző: Dragan Alekszics.

Atomerőmű SE: KOVÁCS Á. 18/12, NORFLET 30/18, Henton 7/3, Faust 11, EILINGSFELD 13/3. Csere: Jevtovics 8, Medve, Ruják, Horváth K. Vezetőedző: Dzunics Braniszlav.

Kipontozódott: Faust (37. perc), Jevtovics (39. perc).

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharcot a Szolnoki Olaj nyerte 3–0-ra.