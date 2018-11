Megint Schmidttől várják a megváltást

Kosárlabda Schmidt Béla harmadszor vállalta a beugró szerepét az Atomerőmű SE férficsapatánál, amelyet Jan Pavlikkal vezethet vissza a sikerek útjára.

– Volt előjele a lemondásnak?

– Nem volt, engem is váratlanul ért, hogy Szrecsko leköszönt – felelte Schmidt Béla. – Pénteken este, amikor a zalaegerszegi meccs után bejelentette, hogy lemond, mondtam neki, hogy aludjon egyet a történtekre, gondolja át, de hajthatatlan volt.

– Ön pedig jókor volt jó helyen!

– Amikor hétfőn a vezetőség felbontotta Szrecsko Szekulovics szerződését, Tóth János szakosztályelnök behívatott, és elmondta, hogy szeretné, ha vállalnám a feladatot, én pedig nem mondhattam nemet. Évtizedek óta a klub alkalmazásában állok, ismerem a viszonyokat, vannak játékosok, akikkel már tíz éve együtt dolgozom. Jan Pavlik lesz a segítőm, megpróbáljuk a siker útjára vezetni a csapatot.

– Számított rá, hogy ismét önre esik a választás?

– Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem számítottam, hiszen nem ez az első eset. Már a harmadik alkalom, hogy szezon közben kell átvennem a csapat irányítását. Úgy is fogalmazhatnék, hogy ez egyfajta szakmai ártalom.

– Nyolc meccsből ötöt elveszítettek, pedig amikor Szekulovics Paksra igazolt, még az új sikerkorszakról beszélt mindenki. Mi volt a baj?

– Az, hogy a kiélezett helyzetekben rendre rossz döntéseket hoztunk, s olyan meccseket veszítettünk el, amelyeket csak egy kicsivel jobb koncentrációval, egy kicsivel több odafigyeléssel simán megnyerhettünk volna. Sokszor beszéltünk ezekről ketten, illetve a játékosokkal is, kerestük a megoldásokat, hogy mit kellene másképpen csinálni. Sajnos azzal, hogy nem jöttek a sikerek, a játékosok egyre görcsösebbé, frusztrálttá váltak, ez sem segített.

– Ne mondja, hogy ez a keret csak ennyire képes!

– Nem is mondom, ebben a keretben sokkal, de sokkal több van annál, amit mutatott. Vannak játékosok, akiktől jóval többet vártunk, remélem, hogy ők most bebizonyítják, hogy több is van bennük. Nálam mindenki tiszta lappal indul, mindenki megkapja a lehetőséget a bizonyításra. Nem fogom korlátozni senkinek a kibontakozását, remélem, hogy megjön a játékosok vállalkozókedve, kijön belőlük a bennük rejlő kreativitás.

– Pénteken hazai bajnoki a DEAC ellen. Mit tud változtatni ennyi idő alatt?

– Nagy csodákra senki se számítson! A védekezésünket mindenképpen szeretném stabilizálni, mert az eddigi meccseinken sok pontot kaptunk, illetve szeretném, ha sokkal gyorsabban, lendületesebben támadnánk, sokkal könnyebben menne a védekezés és a támadás közötti átmenet, és a felállt védelem elleni játék. A csapatban megvan a készség, a potenciál ehhez, csak egy kicsi pluszt kell beletenniük a játékosoknak.

– Mikor lesz igazából Schmidt Béla csapata az ASE?

– Ehhez szükségem lesz egy kis időre, az mindenképpen jól fog jönni, hogy a DEAC elleni meccs után egy hosszabb szünet következik a válogatott selejtezői miatt. A játékosokkal ez idő alatt ráhangolódhatunk egymásra, még akkor is, ha tudom, hogy csak néhányukkal tudok majd együtt dolgozni.

Két bronzot nyert eddig az ASE-val

Schmidt Béla legjobb eredményeit a 2012/2013-as idényben érte el a paksiakkal. A tréner akkor a spanyol Enrique Guttiérez Garciát váltotta a kispadon, s a magyar bajnokságban és a hazai kupasorozatban is bronzérmet szerzett. Közel volt ehhez a 2015/2016-os szezon végén, amikor Dzunics Braniszlav üresen maradt székét foglalta el, de akkor a körmendiek jobbnak bizonyultak a bronzcsatában, így az ASE a negyedik helyen végzett Schmidt irányításával.