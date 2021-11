Meglepetést okoznának a spanyolok ellen Studerék a szekszárdi katlanban

Az Európa-bajnoki selejtezőkről, a válogatottal szembeni elvárásokról, valamint a spanyolok elleni szekszárdi mérkőzésről tartott sajtótájékoztatót a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége a tolnai megyeszékhelyen.

November 11-én kezdi meg Európa-bajnoki selejtezősorozatát a magyar női válogatott, mely a nyitófordulóban a kontinens és a világ egyik legjobb nemzeti csapatát, Spanyolországot fogadja Szekszárdon.

A sajtótájékoztatón a szövetség elnöke, Szalay Ferenc úgy fogalmazott, elvárás, hogy továbbjusson a válogatott a spanyolok mellett Izlandot és Romániát magában foglaló csoportból.

− Azon dolgozunk, hogy kijussunk az Európa-bajnokságra, de nem egyszerű a helyzet ebben a négyesben. A spanyolok előtt szeretnénk végezni, de ha ez mégsem sikerül, akkor is fontos, hogy minél több pontot szerezzünk – mondta az elnök, aki a helyszínre is kitért beszédében. – Szándékosan választottuk Szekszárdot helyszínül, tudjuk, hogy a helyi szurkolók katlanhangulatot tudnak teremteni. Bízom benne, hogy amennyi hely van, annyian fognak eljönni és buzdítani a válogatottat – mondta Szalay Ferenc, hozzátéve, biztos benne, hogy a játékosok „felszedik” majd a parkettát jövő héten csütörtökön Spanyolország ellen.

Székely Norbert szövetségi kapitány úgy fogalmazott, a válogatott folyamatosan változik, de emellett próbálja megtartani saját értékeit, amit az elmúlt években felépített.

− Nem mi vagyunk az esélyesek a spanyolok ellen, akik nemcsak Európában, de a világon is az egyik legerősebbek. Ne tévesszen meg senkit, hogy nem úgy szerepeltek idén az olimpián vagy a kontinenstornán, ahogy elvárták tőlük és maguktól (idén az Eb-n nyolcadikok voltak, Tokióban negyeddöntőig jutottak – a szerk.). Hiszek benne, hogy versenyképesek leszünk ellenük és a másik két válogatott elleni is, hiszen Izlandról és Romániáról is szól a csoport. Minden pont számítani fog. Ha első vagy második helyen végzünk – rosszabbra nem is gondolnék -, akkor is a saját kezünkben legyen a sorsunk. Olyan helyeztet kell teremtenünk, olyan pontkülönbségekkel kell nyernünk, hogy az elég legyen a továbbjutáshoz – fogalmazott Székely Norbert, aki az elvárásokról is beszélt. – Három-négy edzéssel nem lehet azt elvárni, hogy összecsiszolt játékot fog játszani bármelyik válogatott, nem csak a magyar. Ez a csapat a hely szelleme okán is csúszni-mászni fog a labdáért, ezt megköveteljük magunktól. Remélem, olyan produkciót fogunk mutatni, amivel kivívjuk azt az érdeklődést, elismerést, ami ennek a csapatnak jár.

A magyar válogatott első számú irányítója, Studer Ágnes számára nagy dolog, hogy címeres mezben is azon a parkettán léphet pályára, ahol felnőtt és legnagyobb sikereit elérte. − A csapatból hárman is a keretben vagyunk (rajta kívül a válogatottba két év után visszatérő Gereben Lívia és Goree Cyesha szerepel még – a szerk.), abban biztos vagyok, hogy rengetegen eljönnek szurkolni nekünk. A mi játékunkon ez sokat fog dobni, mert úgy érzem, az előző selejtezőn nem feküdt nekünk a buborékrendszer és az, hogy nézők nélkül kellett pályára lépnünk. Most azt látom a csapaton, hogy egyben vagyunk. Magunkra kell fókuszálnunk, hogy a védekezésünk egyben legyen, az utolsó napokban pedig majd jöhet a spanyolok kielemzése. Hogy meg tudjuk verni őket, magabiztosan, a legjobbunkat kell nyújtanunk, azt látom, hogy hazai pályán van esélyünk meglepetést okozni ellenük – mondta a szekszárdiak irányítója.

Szabó Noémi, az Atomerőmű KSC Szekszárd szakmai- és sportigazgatója úgy nyilatkozott, az elmúlt öt évben nemcsak Magyarország, de Európa kosárlabdatérképére is sikerült feltenniük a város nevét, s ennek is köszönhető, hogy egy ilyen rangos eseménynek a házigazdája lehet a megyeszékhely.

− Mindenki szeretné, hogy világraszóló mérkőzés legyen ez, s ne csak azért legyen sporttörténelmi pillanat, mert korábban nem rendeztek még ilyet Szekszárdon, hanem az elért eredmény miatt is. Mindent meg fogunk tenni ebben az egy hétben, hogy a válogatott játékosainak és stábtagjainak kedvére tegyünk, jól érezzék magukat, s profi körülmények között készülhessenek fel – nyilatkozta Szabó Noémi.

Kiemelte, a számukra kibocsátott jegyeket 10 órakor kezdték el árulni, amiket tíz perc alatt elkapkodtak. Várhatóan telt ház, 1270 néző előtt fogadja majd a magyar válogatott Spanyolország legjobbjait november 11-én, csütörtökön 18 órakor a Szekszárd városi sportcsarnokban.

A magyar válogatott kerete (zárójelben a posztjuk)

2 Kiss Virág (4-5)

3 Dombai Réka (3)

5 Raksányi Krisztina, csapatkapitány (2)

6 Lelik Réka (1-2)

7 Kányási Veronika (2)

8 Goree Cyesha (4)

9 Studer Ágnes (1)

10 Gereben Lívia (3)

11 Aho Nina (1-2)

13 Török Ágnes (3-4)

18 Varga Aliz (4)

19 Wentzel Nóra (2)

23 Horváth Bernadett (1)

32 Mérész Beatrix (4-5)

44 Határ Bernadett (5)