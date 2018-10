Megnyert meccset bukott el a siófokiak ellen a Tolna

A Hőgyész fölényes siker aratott, a Dunaföldvár szoros meccsen egy, a Tolna két góllal maradt alul az NB II.-es bajnokság Délnyugati csoportjában.

Nők, 3. forduló



Hévízi SK–Tamási KC 37–24 (17–12)

Hévíz, 100 néző. V.: Gál L., Ludvig. Tamási KC: János F. 1 – Sákovics B. 1, Farkas E. 1, Lanczki Eszter 5, Sákovics K. 3, Gulyás 8 (3), Salamon Cs. 2. Csere: Seemann 3. Edző: Varga László.

Hetesek: 2/2, ill. 4/3.

Kiállítások: 8, ill. 0 perc.

Erősen tartalékos csapattal lépett pályára a Tamási, ennek ellenére az első félidőben jól tartotta magát. Megakadályozták az ellenfél gyors indításait és türelmes játékkal tapadtak a hazaiakra. A szünet után azonban fokozatosan elfáradtak, ekkor már nemcsak átlövésből, de kontrákból is betaláltak a vendéglátók.

A különbség reális. Ifi: 30–21.

Varga László: – Akik itt voltak, azok becsülettel küzdöttek, de sajnos ennyire futotta.

Tolna KC–Siófok KTC U22 29–31 (19–15)

Tolna, 80 néző. V.: Csányi, Drinóczi. Tolna: Tancz – Izsák 3, Pásztor K. 3, Csajkó 6, Lengyelfalusy 3, Gaál 6, Gál 7. Csere: Lénárt, Máté Zs., Furka, Obendorf 1, Domsa. Edző: Gálné Vigh Zsuzsanna.

Hetesek: 1/0, ill. 4/3.

Kiállítások: 14, ill. 20 perc.

Lendületesen kezdte a mérkőzést a Tolna, a jó helyzetkihasználásának köszönhetően végig vezetve négygólos előnyt harcolt ki a félidőre.

A 46. percben még öt találattal (28–23) vezettek, ekkor azonban valamiért megtört a csapat játéka. Kapkodóvá, pontatlanná, fegyelmezetlenné váltak a hazaiak, a hátralévő szűk negyedórában a Siófok pedig 8–1-gyel meg tudta fordítani az állást. Ifi: 20–29.

Gálné Vígh Zsuzsanna: – Biztos győzelmet hagytunk kicsúszni a kezünk közül.

A fizikai és szellemi fáradtság sok hibát hozott. Meg kell tanulnunk sokkal jobban koncentrálni és hatvan percen keresztül odafigyelni.

Férfiak, 4. forduló

Hőgyészi SC–Kiskőrösi KS 36–26 (17–15)

Tamási, 150 néző. V.: Ágnecz, Sipos O. Hőgyész: Hudra – Teimel M. 1, Vald 1, VOJKOVICS GY. 6, SZABÓ T. 4, Gadányi 3, VOJKOVICS I. 9. Csere: Monár B., Farkas G. 1 (kapusok), HÉGER, Balaskó, Bock 5, Dombi, Nyitrai 4, Simigh, Zatureczki 2. Edző: Bán Tamás.

Hetesek: 5/5, ill. 4/4.

Kiállítások: 10, ill. 6 perc.

A mérkőzés elején annak ellenére el tudott lépni négy-öt góllal a Hőgyész, hogy védekezésben és támadásban is becsúszott egy-két hiba, és a kapusteljesítmény is szerényebb volt az elvártnál. A második játékrészben rendezték a sorokat Vojkovics Gyuláék, akik a hat a hét elleni játékban nyolc egészpályás gólt is szereztek, ezzel eldöntve a két pont sorsát. A végére fölényes lett a hazaiak sikere. Ifi: 24–33.

Bán Tamás: – Az első félidőben még bennünk volt a Siklós elleni vereség, a szünet után azonban úgy játszott a csapatom, ahogy a jövőben is szeretném látni. Gratulálok a srácoknak!

Mezdepo Holler UFC–PEAC 31–32 (16–17)

Simontornya, 50 néző. V.: Ho- vány, Ubornyák. Holler UFC: Parádi, Tóth P., Erdélyi, Gergely B. 5 (1), Garda 1, Reichert 13, Virág R. 10, Ulicska 2, Somogyvári, Szalontai. Edző: Kovács István.

Hetesek: 2/1, ill. 4/2.

Kiállítások: 8, ill. 4 perc.

Foghíjas kerettel fogadták a dunaföldváriak a PEAC-ot, ez mentálisan mégsem nyomta rá a bélyegét a csapat teljesítményére: az első félidő közepére hatgólos előnyt épített fel a Holler. A létszámhiány miatt (csereként egy mezőnyjátékos volt mindössze) azonban korán elfáradtak a hazaiak, akiknek jól jött a félidei szünet. A második játékrészben is tartották a lépést a komplett pécsi csapattal, de a végjáték a vendégeknek jött ki jobban. Ifi: 26–44.

Kovács István: – Azok a játékosok, akik vállalták a mérkőzést, a tudásuk legjavát hozták. Ha nem is örömteli, de tisztességes vereséget szenvedtünk.

Női NB II., Dél-nyugat 1. K.misleny U22 3 3 0 0 84–60 6

2. Csurgó 3 3 0 0 82–61 6

3. Hévíz 3 3 0 0 86–69 6

4. Siófok U22 3 2 0 1 92–92 4

5. Marcali 3 1 1 1 79–88 3

6. Veszprém 3 1 1 1 77–87 3

7. Nemesvámos 3 1 0 2 97–89 2

8. PEAC 3 1 0 2 62–64 2

9. Balatonboglár 3 1 0 2 78–97 2

10. Tamási 3 1 0 2 71–91 2

11. Tolna 3 0 0 3 75–79 0

12. Duna-Pent 3 0 0 3 78–84 0 Férfi NB II., Dél-nyugat 1. Mecseknádasd 4 3 1 0 110–101 7

2. Siklós 4 3 0 1 133–105 6

3. Kalocsa 4 3 0 1 118–98 6

4. PEAC 4 3 0 1 136–122 6

5. Rinyamenti 4 3 0 1 104–106 6

6. Hőgyész 4 2 1 1 119–111 5

7. Komló U23 4 2 0 2 125–104 4

8. Baja 4 2 0 2 118–101 4

9. Kiskőrös 4 2 0 2 109–118 4

10. Dunaföldvár 4 0 0 4 114–137 0

11. Kiskunhalas 4 0 0 4 92–127 0

12. Barcs 4 0 0 4 80–128 0