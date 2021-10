Megosztozott a pontokon a listavezetővel a Paksi FC

Döntetlenre végzett a listavezető Kisvárda Master Good ellen hazai pályán a Paksi FC, mely immár három mérkőzés óta nyeretlen az OTP Bank Ligában.

Péntek délelőttig kérdéses volt, egyáltalán pályára lép-e a listavezető Pakson, néhány nyírségi játékos ugyanis a csütörtökön kötelezően elvégzett tesztek során pozitív, illetve kétes eredményt produkált. A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) érvényben lévő egészségügyi protokolljának megfelelően az egész csapatot újra kellett vizsgálni, de ez valamennyiüknél negatív eredményt hozott, így elutazhatott a Kisvárda az Atomvárosba.

Habár a klub nem hozta nyilvánosságra, kik produkáltak pozitív vagy kétes tesztet, valószínűsíthető, hogy emiatt került be a keretbe Jasir Asani, aki a negyedik percben a 300. NB I-es mérkőzését játszó Szabó Jánosról felpattant labdát tizenhatról ragasztotta a hosszú felsőbe. Az albán légiós találata után magához tért a legutóbbi két mérkőzését elveszítő Paks, s két perc alatt Ádám Martin büntetőjével, majd Bognár István ziccere után megfordította az állást.

Eseménydúsra sikerült az első félidő, a három találat mellett hazaiaknál mindkét gólszerző duplázhatott volna, Sajbán Máté pedig ajtó-ablak helyzetet hagyott ki, míg a második oldalon Asani lőtt lesről gólt. Ahogy véget ért az első játékrész, úgy indult a második: az atomvárosiak akár meg is duplázhatták volna előnyüket, ehelyett váratlanul a vendégek egyenlítettek. Az utolsó fél órában a Kisvárda állt közelebb a győzelemhez, de a csereként beállt Lazar Zlicsics löketénél a kapufa, a második Jaroslav Navrátil lövésénél Nagy Gergely mentette meg a hazaiakat a góltól.

A döntetlennel a paksiak ugyan őrzik veretlenségüket hazai pályán a nyírségiek ellen (három győzelem, két döntetlen a mérleg), de a gödörből nem tudott kilábalni. Az első hét meccsükön tizenhárom pontot szereztek, e találkozó után a legutóbbi három bajnokin azonban mindössze egyet.

„Az első félidőben akár több gólt is szerezhettünk volna, hogy nyugodtabban menjünk a szünetre. Nem volt átütőerő a játékunkban, lehetőségeink megvoltak, de olyan nagy nem akadt. Reális eredmény született, de sajnálhatjuk az első játékrészben kimaradt helyzeteinket – fogalmazott a lefújás után az M4 Sport kamerái előtt Bognár István, akit a kisebb hullámvölgyről is kérdeztek. – Nem történt semmi, jól játszott a csapat, múlt héten Gyirmóton a döntetlen reálisabb lett volna (az újonc otthonában 2–1-es vereséget szenvedtek – A szerk). Ezt a találkozót meg is nyerhettünk volna, van ilyen, amikor egy csapat nem tud nyerni. Az előző idényben is volt ilyen sorozatunk, meg olyan is, amikor négyet-ötöt zsinórban behúztunk. Persze szeretnénk megszakítani ezt a rossz szériát, de a formánk ellenére nem állunk rosszul a tabellán. Hamarosan vége a bajnokság első körének, azt gondolom, összességében jó tíz fordulón vagyunk túl” – tette hozzá a szezonban négy gólnál és hét gólpassznál járó középpályás.

OTP Bank Liga, 10. forduló

Paksi FC–Kisvárda Master Good 2–2 (2–1)

Paks, 1245 néző. V.: Berke (Márkus T., Horváth Z.).

PAKS Nagy G. – Kinyik, Lenzsér (Nagy R., 84.), Szélpál (Tamás O., 74.), Szabó J. (Kulcsár D., 63.) – Sajbán Máté, Papp K. (Böde, 74.), Bognár I., Kesztyűs B. (Windecker, 63.), Medgyes – Ádám M. Vezetőedző: Bognár György.

KISVÁRDA Dombó – Hej, Prenga, Csirkovics, Melnik – Karabeljov, Szimovics (Zlicsics, 78.) – Navrátil, Ötvös, Asani (Czérna, 82.) – Mesanovic (Nagy K., 64.). Vezetőedző: Joao Janeiro.

GÓLSZERZŐ Ádám M. (20., 11-esből), Bognár I. (22.), illetve Asani (4.), Navrátil (65.).

SÁRGA LAP Papp K. (27.), Ádám M. (35.), illetve Navrátil (20.), Mesanovic (37.), Csirkovics (71.), Szimovics (75.), Hej (83.), Melnik (87.), Karabeljov (89.), Nagy K. (94.).