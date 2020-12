Megszenvedett a BEAC-cal, de meglett a KSC tizedik sikere

Igencsak megszenvedett a győzelemért az Atomerőmű KSC Szekszárd az ELTE BEAC Újbuda otthonában, de végül meglett a szezonbeli tizedik NB I-es siker.

A harmadik magasemberét is elveszítette a KSC. Krnjics Szárá és Erica McCall kiválása – előbbi koronavírus, utóbbi vádlisérülés miatt hiányzik meccsek óta – után most az egyik legjobb formában lévő szekszárdi játékos, Goree Cyesha dőlt ki a sorból. A honosított amerikainak a lovaglóizma húzódott meg, így csak szurkolhatott társainak.

El is kélt mindez, mert a lelkes BEAC alaposan meglepte a Szekszárdot, 6–0-val kezdett, s az első felvonást is behúzta. Mindent elmondott a KSC első negyedben mutatott játékáról, hogy Djokics Zseljko kétszer is időt kért – ilyet nem szokott, főleg nem egy ilyen kaliberű csapat ellen.

A második felvonásban aztán szép lassan kezdett helyre állni a világ rendje, a tréner megtalálta a leghatékonyabb ötösét, és Maja Skorics vezérletével meg is fordította a meccset a Szekszárd. Nem gondoltuk, hogy a 16. percben lesz először előnyben a KSC, de így alakult, Renczes Rebeka duplájával ekkorra sikerült 37–36-ra fordítani. A 19. perc pedig azért marad emlékezetes, mert 18:39-nél dobta be Bálint Réka a 3000. pontját KSC-színekben.

A fordulás után aztán hamar helyreállt a világ rendje, a szekszárdiak sokkal szigorúbban védekeztek, és támadásban is feljavultak. A BEAC pedig fáradni látszott, így szépen lassan kezdett nyílni az a bizonyos olló. A negyedik negyedben nagyon bekezdtek Studer Ágnesék, s ezzel meg is rogyasztották a láthatóan a lelkesedését is elveszítő riválist. A 37. percben már huszonegy ponttal (69–90) állt jobban a KSC, amely végül tizennégyet meg is őrzött az előnyéből.

Maja Skoricsot mindenképpen ki kell emelnünk, 26 pontját öt triplával megspékelve hozta össze, leszedett nyolc lepattanót, s kiemelkedő, 36-os értékindex-szel zárt. Bálint Réka számára pedig a jubileum miatt lesz emlékezetes a meccs, most már 3004 pont áll a neve mellett…

Meglett tehát a szezonbeli tizedik siker, de ezt a meccset – különösen az első félidei játékot – mielőbb el kell felejteni. Szombaton jön diósgyőri rangadó, amelyen ennél sokkal, de sokkal több kell majd.

Tippmix Női NB I A-csoport, 10. forduló

ELTE BEAC Újbuda–Atomerőmű KSC Szekszárd 79–92 (26–21, 15–26, 21–19, 17–26)

Budapest, Gabányi László Sportcsarnok, zárt kapuk mögött. Vezette: Földházi T., Csabai-Kaskötő B., Balogh Gy.

BEAC: SMALL 16/3, Czank T. 11/9, BOROS J. 17/6, Mérész B. 3, Smith 10. Csere: DUSANICS 14/3, Koch D. 3/3, Zsámár, Laufer 5/3, Juhász A. Vezetőedző: Balogh Judit.

Szekszárd: Renczes 2, THEODOREÁN 9/3, Szabó F. 7/3, BÁLINT R. 12/3, SKORICS 26/15. Csere: Studer Á.10/3, FRISKOVEC 9/3, Gereben 8/3, Miklós M. 7, Horváth D. 2, Holcz. Vezetőedző: Djokics Zseljko.

Az eredmény alakulása: 2. p.: 6–0. 5. p.: 11–5. 9. p.: 26–16. 12. p.: 31–23. 16. p.: 36–37. 22. p.: 41–50. 24. p.: 46–56. 27. p.: 52–60. 33. p.: 66–77. 37. p.: 69–90.

Borítóképünkön: Maja Skorics őrzi remek formáját, ezúttal 26 ponttal lett a mezőny legjobbja