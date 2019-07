Megtartotta szezon előtti ankétját a Paksi FC

Ma délután megtartotta hagyományos, szezon előtti szurkolói ankétját az OTP Bank Liga 2019/2020-as idényére készülő Paksi FC.

Egy gombostűt sem lehetett volna leejteni a Paksi FC klubszékházának tárgyalójában. Az elmúlt évekhez képest is nagy volt az érdeklődés a szurkolói ankétra, ami nem meglepő, hiszen a saját nevelésű, a drukkerek között közönség kedvencnek számító Böde Dániel hét év után visszatért az atomvárosi csapathoz, amelynek öt esztendő elteltével, Tomiszlav Szivics személyében új vezetőedzővel vág neki a szezonnak.

Bognár Péter szakosztály-elnök elmondta, erős felkészülési időszakon van túl a csapat, kilenc mérkőzésen hat győzelem és két döntetlen mellett mindössze egyszer szenvedett vereséget a gárda, ami optimizmusra ad okot a jövőt illetően. Hozzátette, továbbra is az alázat és a szerénység fogja jellemezni a klubot, de a profizmusból sem fognak engedni. Szerinte e háromszög miatt tudott élvonalbeli maradni a csapat, s a hétvégén kezdődő szezonban is az a cél, hogy sorozatban 15. szezonját kezdhessék majd meg jövőre a legmagasabb osztályban.

A szakosztály-elnök az anyagiakról azt mondta, a klub működése stabil, s azon dolgoznak, hogy fél éven belül ismét legyen névadó szponzora a csapatnak.

Merészebb célokról egyelőre Haraszti Zsolt ügyvezető sem akar álmodni, mint mondta, az első kör (11. forduló) után derülnek majd ki az erőviszonyok, így az is, hogy a tabella melyik részén lesz reális helye a csapatnak. Azt azért hozzátette, a keret komoly erősítésen esett át, így bizakodva várja a hétvégi bajnoki rajtot. Szurkolói kérdésre válaszolva elmondta, a keret még „mozog”, a napokban egy-két játékos érkezése várhat, míg több – jobbára fiatal – játékos próbajátékon vesz részt más csapatoknál, akiknek a sorsa szintén napokon belül eldőlhet (az érkezők és távozók keretes írásunkban).

Nem napok, de hetek kérdése, és a sérültek is újra teljes értékű edzésmunkát végezhetnek, így ifjabb Haraszti Zsolt, Kulcsár Dávid és Simon Ádám felépülése is a finisében tart – tette hozzá az ügyvezető. Velük Tomiszlav Szivics variációs lehetőségei is megnőnek, pedig eddig sem kellett szűk kerettel dolgoznia. Haraszti Zsolt megjegyezte, közel negyven játékost tesztelt a szakember annak érdekében, hogy mindenki megkapja a bizonyítási lehetőséget.

„Sikeres alapozáson vagyunk túl, amit terveztünk, azt végig tudtunk vinni. Kemény munkáról volt szó, de a játékosok végig parterek voltak ebben, amit az eredmények is mutatnak – fogalmazott Tomiszlav Szivics, aki rögtön óva is intett attól, hogy ezek elbizakodottá tegyék a játékosokat és a szurkolókat. – Nem szabad csapdába esnünk, hogy most milyen jó csapat lettünk! Ezekkel az eredményekkel óvatosan kell bánni, az edzőmeccs csak edzőmeccs, a kemény mérkőzések csak ez után jönnek. Ezeken dől el, hogy jól végeztük-e a munkánkat” – szögezte le.

A vajdasági szakember hozzátette, a legfontosabb, hogy minőségi játékosokkal tud együtt dolgozni. Kiemelte Böde Dániel érkezését, akinek személyével nemcsak kiváló játékossal, de példamutató emberrel is erősödött a keret. A taktikát érintő kérdésre válaszolva megjegyezte: az aktuális forma fogja eldönteni, hogy Böde Dániel kiktől várhatják majd a labdát az ellenfél kapuja előtt.

A felkészülést érintve elmondta, fizikálisan és védekezésben fejlődött a legtöbbet a csapat, de hangsúlyozta, sokat kell még dolgozniuk ahhoz, hogy oda érjenek, ahova kell. Kérdésre elárulta, az „oda” azt jelenti, hogy: „nyáron a vezetőség helyett az UEFA szervezze nekünk a mérkőzéseket” – utalva a nemzetközi kupaselejtezőkre. Azt azért gyorsan hozzátette, ezt célnak kitűzni erre a szezonra még bátor vállalkozás lenne.

„Kiváló a hangulat az öltözőben, egy a nyelv, egy a cél, mindenki extra motivált, öröm volt hazajönni – mondta Böde Dániel, elárulva, ahogy tíz NB I-es csapat is szívesen soraiban tudta volna, de nem volt kérdés, hogy hova igazol. – Ferencvárosi éveimhez képest szurkolói szempontból nem változott a nyüzsgés körülöttem, de összességében persze nyugodtabbak itt a körülmények. Harminckét évesen már erre van nekem szükségem. A Fradiban az ismert okok miatt nem sikerült az újabb legalább tízgólos szezonom, az a célom, hogy újabb jó sorozatot kezdjek e tekintetben” – zárta a paksiak újdonsült csapatkapitánya.

Könnyen ment a beilleszkedés

A szurkolói ankéton részt vett Holczer Ádám és Osváth Attila is, akik csatlakozva előttük szólókhoz elmondták, minden játékos beletette azt a munkát, amit elvárt tőle a szakmai stáb. Az eredmények jól alakultak, de tudják, hogy bajnokság teljesen más, így nem lehet hátradőlni, gőzerővel készülünk a hétvégi, Kisvárda elleni rajtra. A beilleszkedés egyiküknek sem okozott gondot, miután korábbról többükkel együtt játszottak.

Épül-szépül a stadion

A hazai nézők az új szezon elején is a B- és a C-lelátón tekinthetik majd meg a hazai mérkőzéseket, tudatta a szurkolókkal Balog Judit. Az A-lelátó építése gőzerővel zajlik, az ügyvezető szerint jelentősen gyorsabban halad a munka, mind annak idején a szemközti B-szektor, ami mindenképpen optimizmusra ad okot. Szeretnék, ha az év végére, vagy a jövő év elejére elkészülne az utolsó lelátó is, de ami a mai magyarországi építkezési helyzetet jellemzi, ígéretekbe nem szeretne belemenni. A vendégszektornál jelenleg is a tereprendezési munkálatok zajlanak, ha azzal elkészülnek, a parkolót ismét birtokba vehetik a szurkolók. A jegy- és bérletárak a korábbi évekhez képest nem változott. Ezzel kapcsolatban Balog Judit hangsúlyozta, elővételben érdemes a belépőket megvásárolni, így jelentős kedvezményekhez jutnak a szurkolók, nem mellesleg így a stadionba való bejutásuk is egyszerűbbé válik.