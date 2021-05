Megverte a Dabast, ezzel bennmaradt a Szekszárd

A Szekszárdi UFC 2–0-ra legyőzte az FC Dabast az NB III-as bajnokság Közép csoportja záró fordulójában, s ezzel meghosszabbította harmadosztályú tagságát. Az utolsó fordulóban idegenben győzött a Majos és a Paks II is.

Szekszárdi UFC–

FC Dabas 2–0 (1–0)

Szekszárd, V: Horváth T. (Rózsa D., Molnár I.).

Szekszárd: Pomozi – Tratnyek, Rácz Á., Arena – Fekete M., Budai D., Lékó (Wirht), Aszalós (Gellér) – Németh K. (Horog) – Péter A. (Mayer). Vezetőedző: Turi Zsolt.

Dabas: Kersák – Dudás D., Forgács A., Márton D. – Kiss Á., Marsa, Busa, Erdős G., Fritz A. – Szabó L., Vladul. Vezetőedző: Szabó István. Gólszerzők: Németh K. (30.), Budai D. (52).

Jó nagy eső csapott le a pályára a meccs első percében, de aztán abbamaradt, és kisütött a nap. Mintegy háromszázan reménykedtek abban, hogy a szekszárdiak napja is felragyog. Az UFC nem volt könnyű helyzetben, mert bár nem állt kieső helyen a meccs előtt, de mindenki tudta, hogy győzni kell ahhoz, hogy meglegyen a bennmaradás.

Turi Zsolt három belső védővel küldte fel csapatát, hogy a két szélen Fekete Marcell és Füredi Patrik is szabadabban tudjon felfutni a támadásokat segítendő. Be is kezdett a Szekszárd, s előbb a negyedik percben Budai Dávid lőtt kapufát, aztán Arena Ármin találta el a lécet. Nem látszott, hogy tizenegy hely volt a különbség a felek között a meccs előtt, a Dabas eleinte kereste a labdát. Aztán megtalálta, és át is vette az irányítást. A szurkolók a 17. percben össze is rezzentek, mert Dudás Dániel jó 40 méterről hatalmas bombát küldött kapura – Pomozi Zoltán szerencsére a helyén volt, és nagyot védett.

A 30. percben aztán meglett a hőn áhított vezető gól, s éppen egy szélről indított akció után, ahogy azt talán Turi Zsolt is elképzelte. Füredi beadására Németh Kristóf érkezett, s pörgetése után a labda áthullott a vendégek kapusán. A gól talán túlságosan is megnyugtatta az UFC-t, mert a Dabas előtt adódtak nagyobb helyzetek, de Pomozi állta a sarat – egy ízben például egy takarásból ellőtt labdát paskolt ki bravúrral, egyszer pedig a léc alól piszkált ki egy közeli lövést.

A fordulás után rögvest duplázhatott volna a Szekszárd, de Németh és Péter ígéretes megindulása nem hozott gólt. De ami késett, nem múlott, az 52. percben az agilis Németh verekedett ki helyzetet Budainak, aki egy csellel tisztára játszotta magát, majd mintegy tíz méterről a kapu bal oldalába lőtt.

Ezzel tulajdonképpen el is dőlt minden, mert bár sok volt hátra, ez a Dabas most nem az a Dabas volt, amelyik korábban az aranyért is küzdött. Igaz, hogy a 74. és a 75. percben is lőttek egy-egy kapufát a vendégek, sőt a hajrában tűz alá vették a szekszárdi kaput, de ezen a napon nem lehetett esélyük, a sárga-feketék foggal-körömmel harcolva óvták az előnyt. A végén boldogan zuhantak a gyepre – megcsinálták! Ősztől is NB III-as lesz az UFC.

Dabas-Gyón FC–

Majosi SE 1–4 (1–3)

Dabas, V: Cseh R. (Schweighardt D., Török B.).

Majos: Komáromi – Kovács G., Ledneczki, Bognár S., Kugli – Kovács E. – Nagy Zs., Simó, Hock, Petrovics – Pál M. Vezetőedző: Kardos Ernő. A majosi gólokat Petrovics Tamás (2) és Pál Márton (2) szerezte.

Taksony SE–

Paksi FC II 0–6 (0–3)

Taksony, V: Virág A. (Bereczki B., Ancsin Z.).

Paks II: Kovács F. (Bencze T.) – Görög (Nagy M.), Vas G., Szekszárdi, Debreceni (Zsákovics) – Budai, Ribár (Grajzel), Kovács L. – Szendrei, Süvöltös (Gregor), Gyurkits. Vezetőedző: Kindl István. A paksi gólokat Süvöltős Adrián, Ribár Milán, Szendrei Ákos és Vas Gábor lőtte, valamint két öngól is született.

NB III., Közép csoport, a végeredmény

1. Iváncsa 38 26 8 4 78–27 86

2. Kecskemét 38 24 8 6 90–32 80

3. Dabas 38 20 14 4 66–29 74

4. Bp. Honvéd II. 38 22 6 10 83–50 72

5. FTC II. 38 20 10 8 75–36 70

6. Kozármisleny 38 17 6 15 70–56 57

7. ESMTK 38 15 12 11 56–50 57

8. Monor 38 15 11 12 64–54 56

9. Dabas-Gyón 38 17 4 17 48–45 55

10. Paksi FC II. 38 14 10 14 60–56 52

11. Újpest II. 38 13 12 13 58–50 51

12. Dunaújváros 38 14 6 18 52–55 48

13. Rákosmente 38 13 9 16 40–48 48

14. Szekszárd 38 13 8 17 41–53 47

15. Vác 38 12 11 15 51–53 47

16. H.vásárhely 38 13 5 20 47–72 44

17. Körösladány 38 10 10 18 59–71 40

18. Taksony 38 8 8 22 49–95 32

19. Szeged 38 5 9 24 30–94 24

20. Majos 38 3 5 30 27–118 14

Borítóképünk: Jogos és érthető volt a szekszárdiak öröme a lefújást követően