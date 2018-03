Se hó, se eső, végre fociznak!

A Majosi SE és a Bátaszék SE rangadót játszik a megyei I. osztályú focibajnokság harmadik tavaszi fordulójában. A Dombóvár, a Tolna és a Bonyhád kötelező győzelmekkel folytathatja a versenyfutást az aranyért.

Most már tényleg nem lehet semmi akadálya annak, hogy teljes fordulót rendezzenek a megyei focibajnokságban. A meteorológusok szerint kora tavaszi, kellemesen meleg idő lesz a hétvégén, ha hinni lehet az előrejelzéseknek, vasárnap akár tizenöt fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála. Igazi futballidő várható tehát, s ehhez a futballidőhöz tökéletesen passzol egy Majosi SE–Bátaszék SE rangadó.

Két remek csapat, mégis más-más célok. A Tihanyvári László dirigálta majosiak ott vannak a tűz közelében, akár még a bajnoki címet is megszerezhetik. Az éllovas Dombóvártól csupán hét ponttal vannak lemaradva, ez behozható, s a játékoskeretük is alkalmas a célok elérésére.

A bátaszékieké is az, de az őszi idényt nagyon elszúrta Kiss János együttese. Meglepő vereségeket szenvedtek, értékes pontokat szórtak el, így tőlük már az is hatalmas tett lenne, ha odaérnének a dobogóra. Erre kicsi az esély, sok mindennek össze kellene jönnie, és túl rövid a bajnokság ahhoz, hogy ekkora hátrányt ledolgozzanak.

Majoson ugyanakkor nyerhetnek, mert megvan bennük a megfelelő „tűzerő”, de akár ki is kaphatnak. Ezért lesz érdekes a vasárnapi rangadó.

Március 25., vasárnap

Kezdés: 16 óra

Majosi SE (4.)–Bátaszék SE (7.)

Tihanyvári László, a Majosi SE edzője: – Jelenleg is azon dolgoznak a vezetőink, hogy a pályánkat játékra alkalmas állapotba hozzák vasárnapra. Egyelőre még mély a talaj, nem lenne jó tönkretenni az egész szezonra. Ha játszani kell, akkor játszunk, de nagy kérdés, hogy milyenek lesznek a körülmények és mi sül ki belőle. Továbbra is az a célunk, hogy a beleszóljunk az érmes helyek sorsába, mindent megteszünk azért, hogy a bátaszékiek ellen megszerezzük a három bajnoki pontot. Riválisunk amolyan fekete lónak számít, hiszen idén még nem játszott bajnokit. Mi megszenvedtünk a Nagymányokkal, mert az első félidőben öt-hat helyzetet kihagytunk, így a másodikban izgulhattunk a győzelemért. Ősszel idegenben 3–1-re legyőztük a bátaszékieket, most azért lenne fontos a siker, mert a következő fordulóban a Kakasddal játszunk, aztán jön a Bonyhád, a Tolna és a Dombóvár elleni rangadó. Vituska Norbert lábközépcsont-törése után még lábadozik, Illés Ádám pedig szemműtéten esett át.

Kiss János, a Bátaszék SE edzője: – Hiába kezdtük el már január huszadikán a felkészülést, az elmúlt napok pocsék időjárása mindent keresztülhúzott. Se edzeni, se játszani nem igazán tudtunk az elmúlt két hétben. Ez elsülhet rosszul is és jól is vasárnap. A játékosok már ki vannak éhezve a játékra, a futballra, ugyanakkor benne van az is, hogy elsőre nem jön ki a lépés, hogy még keressük az igazi formánkat. Szeretnénk jó eredményt elérni, ami sokat jelentene számunkra a tavaszi folytatást illetően. A majosiaknak nagyon jó csapatuk van, ősszel vereséget szenvedtünk tőlük, most szeretnénk visszavágni. Ez lesz az első tétmérkőzésünk idén, jómagam is kíváncsian várom, hogy alakul. Botos Tamásra és Kovács Bélára sérülések miatt nem számíthatok.

Március 24., szombat

Kezdés: 15 óra

Dombóvár FC (1.)–Kakasd SE (12.)

A dombóváriak 10–1-re verték meg ősszel idegenben a Kakasdot, s nagyon kicsi a valószínűsége, hogy ezen a meccsen veszítik el veretlenségüket Kardos Ernő tanítványai.

Március 25., vasárnap

Kezdés: 14 óra

Tolna VFC (2.)–Tevel Medosz SE (10.)

A tolnai futballpálya nincs a legjobb állapotban, így a szekszárdi műfüvesen játszik a két csapat. Ősszel a Tolna vendégként 3–0-ra nyert egy pikáns találkozón, s most is Buzás Attila csapata a favorit. (Borítóképünkön a két csapat tavalyi összecsapása.)

Kezdés: 16 óra

Kölesdi SE (11.)–Bonyhád Völgység LC (3.)

A tolnaiakhoz hasonlóan a kölesdiek is a szekszárdi műfüvesre vitték soros bajnokijukat. Ősszel simán, 5–0-ra nyert a Bonyhád, amely a bajnoki címért zajló kiélezett versenyben nem engedhet meg magának egy pontvesztést. De nem lesz könnyű dolga.

Kezdés: 16 óra

Őcsény SK (13.)–Nagymányoki SE (11.)

Az alsóházi rangadón az ősszel 10–0-s győzelmet arató mányokiak az esélyesek, bár az Őcsény a téli szünetben egy kicsit megújult és arra készül, hogy begyűjtse szezonbeli második győzelmét.

Kezdés: 17 óra

Dunaföldvár FC (5.)–Szedres SE (8.)

Egy hete Bács-Kiskunban, most Fejérben játszik a Dunaföldvár FC, amely Dunaújvárosban, műfüvesen csap össze a Szedressel. Barics Péter együttese játékban van, legutóbb 6–1-re megverték a tevelieket, a szedresieknek ugyanakkor ez lesz az első idei tétmérkőzésük. Ősszel a földváriak 4–2-re nyertek.

A Tamási 2009 FC együttese a hétvégi fordulóban szabadnapos lesz.