Megyei presztízsmeccsel ér véget a szezon

Megyei rangadóval zárul az élvonalbeli bajnokság őszi idénye, amelyen a Szekszárdi UFC látja vendégül a Palmfood Tolna-Mözs együttesét.

Az elmúlt években elkényeztették a csapatok a szurkolókat, mindkét keretet válogatott játékosok alkották, ami meg is látszott a mérkőzések színvonalán. Idén azonban meghatározó játékosok hagyták el a gárdákat, a rivalizálás és a presztízs kérdése azonban ennek ellenére megmaradt a csapatok között.

Szeptemberben Tolnán simán győztek a hazaiak (6–1), s az erőviszonyokat tekintve ezúttal is ők számítanak esélyesebbnek, a szekszárdi fiatalok azonban többször bizonyították, hogy jó másfél félidőt pariban tudnak lenni a „nagyokkal” is.

A presztízs mellett a vendégeknek van nagyobb veszítenivalójuk, a tolnaiak ugyanis a felsőházi helyük megtartásáért is küzdenek, a hazaiak pedig az őszi vereségükért vágnának vissza.

NB I, 11. forduló

Szekszárdi UFC–Palmfood Tolna-Mözs, vasárnap, 17 óra. Szekszárd, városi sportcsarnok. V: Maml (Resch, Gyenis L.).