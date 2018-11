Megyei rangadó lesz Szekszárdon

Megyei rangadóval folytatódnak az NB III-as focibajnokság küzdelmei: a Közép csoport 13. fordulójában vasárnap 13.30 órától a tabellán 12. helyen álló Szekszárdi UFC látja vendégül a 15. helyezett Paksi FC második számú együttesét. Azt szokták mondani, hogy egy ilyen mérkőzés a helyezésektől függetlenül mindig rangadó, ám ez most hatványozottan is igaz, hiszen mindkét együttes pocsék formában van, mindkettő javítani szeretne, s ebből akár még egy jó kis meccs is kikerekedhet.

A szekszárdiak az előző négy bajnokijukat kivétel nélkül 2–0-ra veszítették el, ebből háromszor idegenben játszottak (Szentlőrinc, Rákosmente, Dabas), a Taksony viszont a megyeszékhelyről vitte el a bajnoki pontokat.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A paksiak csak azért vannak egy hajszállal jobb helyzetben, mert ők négy zakó után legutóbb 0–0-s döntetlenre végeztek a Pécsi MFC-vel – más kérdés, hogy a Nikházi Márkkal, Kővári Róberttel és Bartha Lászlóval felálló atomvárosiaknak dicséretükre válik-e, hogy nem tudták legyőzni a gyenge baranyaiakat.

Az UFC szerdán kupameccset vívott az NB II-es Budafokkal, s bár 3–1-re kikapott, voltak biztató jelek a játékában. Az előző szezonban a megyeszékhelyen 2–1-es győzelmet ünnepelhetett a Paks.