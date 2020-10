Méltón akarják képviselni a Fradit és a magyar focit

Először ülhet vezetőedzőként a kispadon nevelőklubja, a Szekszárdi UFC ellen Máté Csaba, aki a Ferencváros második csapatával érkezik vasárnap Tolnába. Jövő héten pedig egy nagy kalandba csöppen, a Fradi első csapata megkezdi BL-szereplését a Barcelona otthonában!

– Hevesebben dobog a szíve?

– Különleges mérkőzés vár rám vasárnap délután – mondta Máté Csaba. – Szekszárdon születtem, ott kezdtem futballozni, belgiumi légióskodásom lezárása után az UFC-be tértem vissza. Voltam játékos, edző, klubvezető. Talán sikerült is valamit felépítenem… Kár lenne tagadni, hogy nagyon erős az érzelmi kötődésem, de ezeket a bajnoki idejére félre kell tennem.

– Egy döntetlen a szíve mindkét felét simogatná! Aláírná?

– Győzelemre fogunk játszani, és arra is próbáljuk felkészíteni a csapatot. Persze ne gondoljon speciális felkészítésre, nálunk nem mindig a hétvégi meccsre van kihegyezve a munka. Főleg ebben az időszakban, amikor válogatott szünet van, több játékosunk is az első kerettel készül. Mi nem csapatban, hanem egyénben gondolkodunk. Ha valaki figyeli a munkánkat, láthatja, hogy rengeteg játékos kap szerepet a csapatunknál. És mi építjük fel azokat a futballistákat, akik sérülésből jönnek vissza, hogy ezáltal könnyebben tudjanak újfent becsatlakozni az első keretnél folyó munkába.

– Ehhez képest elég jól fut a szekér, második helyen állnak!

– Azt gondolom, hogy egy kicsit várakozáson felüli a szereplésünk. Olyan játékosok is velünk vannak, akikre előzetesen nem gondoltuk, hogy itt lesznek. Az első csapatnál is szerepet kapó Csonka Andrásnak vagy Ramadan Ammarnak oroszlánrésze van az eddigi sikerekben. És azt se felejtsük el, hogy Szécsi Gergő személyében van egy rutinos kapusunk, nem beszélve Leandróról, akit senkinek sem kell bemutatni. Ők mind a pályán, mind azon kívül sokat segítenek a fiataloknak. Az én szerepem is kettős, az első csapat pályaedzőjeként az utóbbi időben nem is tudok olyan sok időt az NB III-as csapattal tölteni, amennyit szeretnék. Sok edzést csak videóról látok, de kiváló szakemberek vesznek körül – ez is a sikereink fő titka!

– Jövő héten egy nagy álomba csöppennek. Várja már, hogy kifussanak a Nou Camp Stadion gyepére?

– Hatalmas dolog, hogy bejutottunk a Bajnokok Ligája csoportkörébe. Ilyen lehetőség nemcsak magyar, de a régió csapatainak sem sűrűn adatik meg. S ne felejtsük el azt sem, hogy nálunk magasabban jegyzett csapatokat búcsúztattunk a selejtezőben. Hiszem, hogy a BL-szereplés további lökést ad nekünk ahhoz, hogy folytassuk azt az utat, amelyen elindultunk. A Nou Camp? Fantasztikus dolog lesz pályára lépni olyan világsztár ellen, mint Lionel Messi, akit eddig csak a tévéből csodáltunk. Nagy lehetőség ez a játékosaink számára, hogy megmutassák a kvalitásukat. Tisztában vagyunk az esélyekkel, de szeretnénk helytállni, és méltón képviselni nemcsak klubunkat, a Ferencvárost, de a magyar labdarúgást is!

A Majos lesz a legfrissebb, ők már 11 órakor pályára lépnek Kispesten A Tolna megyei együttesek közül az újonc Majosi SE a Szekszárdi UFC-hez hasonlóan egy tartalékcsapattal, mégpedig a Bp. Honvéd második sorával játszik. A Paksi FC második sora pedig a Hódmezővásárhely vendége lesz a Közép csoport 14. fordulójában. A 14. forduló programja, október 18., vasárnap: Bp. Honvéd II–Majos 11 óra, Szekszárdi UFC–Ferencváros II, Hódmezővásárhely–Paksi FC II, Körösladány–Kecskemét, Dabas-Gyón–Taksony, ESMTK–Kozármisleny, Vác–Újpest II (a BVSC-stadionban játsszák), Iváncsa–Monor, Rákosmente–Dabas, Szeged–Dunaújváros (Mórahalmon játsszák). Valamennyi 14.30 óra.

Borítókép: Máté Csaba (szemből) Szerhij Rebrov vezetőedzővel (jobbra) ünnepli a csoportkörbe jutást