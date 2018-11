Menetel a BKSE a Hepp-kupában

Ha a bajnokságban nem is megy túl jól a Knipl Kft. Bonyhádi KSE-nek (mind a hat mérkőzését elveszítette az NB I/B Piros csoportjában), a kupában menetelnek a völgységiek: a Kozármisleny (54–91) után a Mágusok-Zrínyi KK együttesét is kiejtette Morgen Frigyes legénysége.

– Kötelező győzelemért utaztunk Kaposvárra, amit sikerült is elérnünk a jó erőkből álló NB II-es csapat ellen. A találkozó arra is jó volt, hogy a csapatjátékot illetően rendezni tudjuk a sorokat, ez többé-kevésbé sikerült is. Az első perctől kezdve mi irányítottuk a találkozót, jó dobóformánknak köszönhetően a 10–20 pontos előnyünk mindig megvolt, így nem forgott veszélyben a győzelmünk. Pozitívum továbbá, hogy sikerült kimozdulnunk abból a pontszegény környezetből, amibe az elmúlt meccseken beleragadtunk. Remélem, ez a siker lendíteni fog a játékunkon – mondta a bonyhádiak edzője.

Férfi Hepp-kupa, 3. forduló. Mágusok-Zrínyi KK–Knipl Kft. Bonyhádi KSE 69–92 (16–28, 19–19, 15–25, 19–20). Kaposvár, Táncsics Gimnázium. A bonyhádi pontdobók: Tömösváry 19/12, Somogyfoki P. 17/12, Nagy B. 12/9, Buday-Sántha 12/6, Somogyfoki Sz. 10/3, Baki 8, Gébert 4, Dorogi 6/3, Kis M. 2, Jakab M. 2.

