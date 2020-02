Menni kell tovább, kellenek a pontok!

Osztermájer Gábor a védelmet és a kapusteljesítményt emelte ki a Paksi FC szerdai, kaposvári sikere után, míg Szakály Dénes szeme előtt már a szombati, Puskás Akadémia elleni újabb bajnoki mérkőzés is lebeg.

Tizennégy forduló még hátravan a bajnokságból, ezért korántsem jelenthetjük ki, hogy fellélegezhetnek a paksiak, de a Zalaegerszeg szombati (2–0) és a Kaposvár szerdai (3–0) legyőzésévvel két nagyon fontos lépést tettek az élvonalban maradás felé.

„Nagyon elégedett vagyok, úgy játszottunk, ahogy képzeltem – fogalmazott a kaposvári mérkőzést követően Osztermájer Gábor, a paksiak vezetőedzője. – Nullára hoztunk egy fontos mérkőzést, ami köszönhető volt a jó védekezésünknek, valamint kapusunk kiváló védéseinek. Az elején azért ránk ijesztett a Kaposvár, de védelmünk jókor volt jó helyen. Az első öt perc után stabilizáltuk a játékunkat, majd átvettük az irányítást. Nagyon készültünk ellenfelünkből, ennek meglett a hozadéka, jó érzéssel tölt el a nyolcvanöt percen keresztül mutatott játékunk” – összegezte a találkozót a tréner.

Az őszi szezont is beleértve az utolsó öt bajnokijából négyet megnyert a Paks, ezeken még gólt sem kapott. Azt megelőzően közel két éve fordult elő, hogy nullára tudtak lehozni két egymást követő győztes bajnokit a zöld-fehérek (a Videotont és a Vasast is 1–0-ra győzték le).

Osztermájer Gábor kiemelte továbbá, hogy a télen szerződtetett két régi-új játékosuknak, Bertus Lajosnak és Szakály Dénesnek is sikerült beépülniük a csapatba, de Szélpál Norbert és Sajbán Máté is jól játszott, utóbbi debütálásként gólt is szerzett.

„Két szép sikert arattunk, de még a szombatot is meg kell húznunk, hogy tovább gyarapítsuk pontjaink számát, tehát menni kell tovább és tovább. Jó, lendületes meccset játszottunk Kaposváron és már sokszor képesek voltunk úgy focizni, ahogy szeretnénk. Boldogságom akkor lesz igazán felhőtlen, ha most hétvégén a Puskás Akadémiát is legyőzzük. A felcsúti csapat keményebb falat lesz, de hazai pályán nyernünk kell ellenük. Örülnénk neki, ha a múlt hétvéginél is több szurkolónk kijönne a stadionba, hiszen nagy segítségünkre vannak” – fogalmazott a paksiak honlapján Szakály Dénes.

Az atomvárosiak sikerükkel október után elléptek a tizedik helyről a tabellán, s egy újabb győzelemmel akár a felsőházba is feljöhetnek.

Az OTP Bank Liga 19. fordulójának további eredményei: Mezőkövesd Zsóry FC–Újpest FC 2–2, Debreceni VSC–MOL Fehérvár FC 1–1, Zalaegerszegi TE FC–Kisvárda Master Good 1–1, Puskás Akadémia–Diósgyőri VTK 2–2, Ferencváros–Budapest Honvéd 0–0.

OTP Bank Liga, az állás 1. Ferencváros 18 13 4 1 35–15 43

2. Fehérvár 19 11 4 4 33–18 37

3. Mezőkövesd 19 10 5 4 25–16 35

4. Felcsút 19 7 7 5 29–23 28

5. Diósgyőr 19 8 2 9 23–27 26

6. Bp. Honvéd 19 7 5 7 20–22 26

7. Újpest 19 7 4 8 25–29 25

8. Debrecen 18 7 3 8 30–31 24

9. Paksi FC 19 7 2 10 25–33 23

10. Kisvárda 19 6 3 10 20–26 21

11. Zalaegerszeg 19 4 6 9 25–28 18

12. Kaposvár 19 3 1 15 16–38 10

Borítókép: Szakály Dénes ökölbe szorított kézzel üdvözli Könyves Norbert találatát