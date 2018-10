Minden nap telt ház van a Maori MMA Team „főhadiszállásán”

Egyre inkább belakja nemrég átadott Sport utcai edzőtermét a szekszárdi székhelyű Maori MMA Team. Vas Krisztián féléves osztrák kaland után vágott bele újra a munkába.

Pofás kis edzőtermet varázsolt az egykori műszaki boltból Vas Krisztián. Egy olyat, amelyről az egykori bokszoló, ma a városban és a környéken az egyik legnépszerűbb küzdősport-oktató álmodott. Bár ahogy elnéztük a zsúfoltságot, lehet, hogy ezt is hamar kinövik, mint a Bajcsy-Zsilinszky utcait, ismertebb nevén a „fasorit”.

„Mindig ilyen sokan vagyunk, húszan, huszonöten napi rendszerességgel járnak edzésre” – mondta Vas Krisztián, miközben egyetlen szempillantás alatt maga köré parancsolta tanítványait. Kicsik és nagyok lélegzetvisszafojtva hallgatták a mestert, aki az eligazítás után készségesen huppant le mellénk a bőrkanapéra. „Ausztriában nemcsak dolgoztam, ismert oktatóktól próbáltam ellesni a sportág csínját-bínját” – folytatta. – Brazil jiu-jitsu edzőktől, thai-box edzőktől tanultam és képesítést is szereztem közben. De már nagyon hiányzott az itthoni munka, a régi tanítványok, így júliusban végleg hazatértem. Most az Ausztriában tanultakat próbálom átadni a fiataloknak.”

Pontosabban a tanítványoknak, mert nemcsak fiatalok, idősebbek is járnak a Sport utcába. Negyven felettiek is örömmel érkeznek, mert egy jó közösségnek, egy összetartó, fegyelmezett csapatnak lehetnek a tagjai. S ahogy a fiatalok, úgy ők is első szóra elvégzik a „mester” által megszabott feladatokat.

„Egyre felkapottabb itthon is a grappling és a kick-box, de azt talán mondanom sem kell, hogy az osztrákok jóval előttünk járnak – folytatta Vas. – Azért dolgozunk, hogy mi is minél jobbak legyünk, s megpróbáljunk felzárkózni hozzájuk. Jó látni a lányok és a fiúk lelkesedését, mindenki jókedvűen jön hozzánk edzeni, és ami engem a leginkább boldoggá tesz, hogy edzés végén senki sem rohan, hanem együtt leülünk, beszélgetünk még egy ideig.”

Talán emiatt, a lelkes, tanulni akaró csapatot látva járt már többször is Szekszárdon Dietz Gusztáv, aki nemcsak azért híres, mert az egykori szépségkirálynő, Laki Zsuzsi férje, hanem azért is, mert ő az egyik legjobb magyar jiu-jitsu-harcos, s nem mellesleg korábban Európa-bajnoki címet is szerzett. Ma ő az egyik legismertebb brazil jiu-jitsu és MMA-oktató, s mindig örömmel jön, ha barátja, Vas Krisztián hívja. Az új termet is megnézte már, szinte alig lehetett beférni, olyan sokan jöttek.

Nemcsak edzenek azonban a Maori MMA Team harcosai, hanem versenyekre is járnak. A napokban éppen a magyar bajnokságon villantottak egyet, öten indultak és öt érmet hoztak haza – ahogy a „mester”, Vas Krisztián elvárta tőlük. És közben keményen készülnek az újabb és újabb megméretésre.

Mégiscsak ezért dolgoznak. A befektetett munka eredményét ugyanis elsősorban az elnyert serlegek és az érmek száma adja vissza.

No meg a csillogó tekintetek, ahogy az ifjak (és az idősebbek is) boldogan mutatják a nyakukban lógó medálokat.