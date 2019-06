Minden versenyről érmekkel térhettek haza

Eredményesen zárta a májust, s kezdte el a júniust az Alisca Nyilai Íjász Egyesület, melynek versenyzői Kalocsáról, Kecskemétről és Örkényből is érmekkel megpakolva térhettek haza.

Kalocsán rendezték a Suli Íjász Bajnokság kvalifikációs fordulóját, ahonnan Berek Hunor és Wehovszky Kíra Tícia is aranyérmet hozott el, míg Takács Tamás a dobogó második, Lehőcz Bulcsú harmadik fokára állhatott fel, Stolczenbach Soma pedig egy értékes hatodik hellyel gazdagodott.

A Történelmi Íjász, Szabadtéri Országos Bajnokság kvalifikációs és cél-távlövő íjászverseny zajlott szintén május végén Kecskeméten. A viadal azért is volt kiemelt, mert nemcsak az OB-ra, de a nemzeti bajnokságra is kvalifikált, az összetett versenyen indulóknak pedig az egyéni kupa elnyerése volt a céljuk – számolt be róla az egyesület.

A IV. Hírös Kupáról Andrékovics Balázs, Barta Viktória és Németh Réka arany-, Barta Nikolett bronzéremmel térhetett haza, míg Németh Norbert tizenötödik, Balogh József tizenhetedik lett kategóriájában. A 14 éven aluli fiú összesítésben Andrékovics Balázs első lett, a 14 éven felüli női kategóriában pedig a távlövéssel összesítve Németh Réka Anna második helyezést ért el.

Andrékovics Balázs kitett magáért az Örkényi SE szervezésében lebonyolított a Magyar Íjász Szövetség idei 3D Grand Prix versenysorozatának második fordulójában is. Az Örkény–Pusztavacs közötti erdei pihenőparkban rendezett viadalon egyedüliként állt rajthoz a szekszárdiak színeiben, s a megszerzett arany­éremnél jobban nem is tudta volna képviselni az Alisca Nyílai ÍE-t.